Подтверждение критичности предприятия 2026: как перераспределить сотрудников

"Резерв+" и бухгалтерский учет. Фото: коллаж Новини.LIVE

В связи с изменением правил бронирования предприятия должны подтвердить статус критичности до 1 сентября 2026 года. Эксперты рассказали, нужно ли отменять и переоформлять бронь от мобилизации персонала перед подачей новой заявки в "Дії", а также что делать компаниям, которые сменили профильное министерство.

Разъяснения дала эксперт по вопросам трудового права, воинского учета и бронирования Татьяна Донец, передает Новини.LIVE.

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Сроки подтверждения бронирования работников срываются

Согласно постановлению Кабмина от 30 мая 2026 года № 692, предприятия могут лишиться статуса критически важных уже 1 сентября 2026 года, если не пройдут соответствующую проверку.

Чтобы сохранить бронирование для своих работников на весь предварительно утвержденный период, компании должны были подать документы по упрощенной процедуре до 10 августа. Те, кто не успел или не имел на это законных оснований, теперь вынуждены собирать полный пакет документов для получения нового решения, и делать это нужно срочно, иначе с началом осени персонал останется без защиты от призыва.

Если для стандартного рассмотрения закон отводит до десяти рабочих дней, то для упрощенного механизма четких сроков просто не существует. Многие компании, которые отправили запросы еще в июле, продолжают ждать. Некоторые ведомства обещали урегулировать все вопросы до 15 августа 2026 года, однако на практике компании часто получают лишь устные заверения по телефону. Тем, кому повезло больше, присылают либо совершенно новый приказ о критичности на следующий срок, либо обычное письмо с подтверждением действия предыдущего статуса.

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Что делать с бронированием сотрудников после получения решения о проверке

Действия кадровиков зависят именно от формата полученного ответа. Если у предприятия на руках есть новое решение, а старое еще не утратило силу, необходимо воспользоваться сервисом «Продление бронирования работников» на портале "Дія".

Система генерирует ответ в течение 24 часов. Эксперты особо подчеркивают, что предварительно аннулировать действующую бронь не нужно. Процесс происходит непрерывно: работодателю достаточно убедиться, что новая критичность внесена в реестр, а старая бронировка еще действует, после чего просто подать заявку и проверить обновленные даты в электронных документах подчиненных.

Новую степень критичности присвоил другой госорган — как действовать

Однако план действий полностью меняется, если новую степень важности компании присвоил другой государственный орган, а не тот, который выдавал предыдущую. Официальные разъяснения на портале «Дия» указывают, что в такой ситуации функция автоматического продления становится недоступной. Предприятие сначала исключают из Единого перечня по старой записи, что автоматически отменяет все предыдущие бронирования персонала.

Поэтому придется ждать, пока новое ведомство внесет компанию в базы данных, и только после этого подавать заявки на сотрудников с нуля.

Выдали не новое решение, а письмо-подтверждение о критичности

Самая простая ситуация складывается у работодателей, которые получили не новое решение, а лишь письмо-подтверждение о сохранении действующей критичности до конкретной даты.

В таком случае нужно просто сверить сроки. Если бронирование сотрудников действует, например, до 15 ноября 2026 года, и письмо подтверждает критичность компании именно до этого дня, никаких дополнительных действий в «Дії» предпринимать не нужно. Проблемы возникают только тогда, когда даты в реестре и в документе расходятся.

Новини.LIVE писали о том, что бронь временно защищает гражданина от призыва, однако не освобождает его от выполнения военно-учетных обязанностей, поэтому забронированный специалист все равно может получить повестку. Игнорировать такие уведомления нельзя: ТЦК имеет полное право вызвать работника для сверки персональных данных, проверки документов или прохождения медкомиссии.

Вновь принятые сотрудники могут получить временную отсрочку продолжительностью до 45 календарных дней с момента подписания трудового договора. Юристы рекомендуют руководителям направлять списки на бронирование в первый же день приема на работу, чтобы у специалиста было как можно больше времени на урегулирование всех вопросов с военкоматом.