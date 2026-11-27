Реабілітація ветеранів. Фото: Міністерство у справах ветеранів

Із 24 листопада 2026 року в Україні запрацював Закон № 4954-IX, який змінює підхід до відновлення військових, ветеранів і людей після полону. Головна ідея змін полягає у тому, щоб вибудувати зрозумілий і безперервний маршрут від лікарняної палати до реабілітації, протезування та повернення у звичне життя. Які саме процедури потрібні людині та в якому обсязі, лікарі визначатимуть індивідуально під її стан здоров'я.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Вибір протезиста і гроші за самостійно куплені протези

Протезування тепер офіційно є частиною спільного процесу реабілітації, а не окремою проблемою пацієнта. Держава забезпечує військових потрібними протезами, ортезами та іншими засобами реабілітації. Якщо оцінювання покаже, що людині потрібні сучасні протези або ортези підвищеної функціональності, їх мають надати. При цьому пацієнт може сам обирати протезиста-ортезиста і підприємство, яке виготовить виріб, спираючись на призначення лікарів.

Ще одна важлива зміна стосується компенсацій. Якщо боєць зазнав травми чи захворів через бойові дії або полон, він має право сам купити потрібні засоби реабілітації, а держава поверне йому витрачені кошти. Конкретний механізм, як саме працюватиме ця компенсація, має затвердити Кабінет Міністрів.

Лікування в будь-якій клініці та покращене харчування

Новий закон прибирає обмеження щодо вибору медзакладу, тож відтепер лікуватися й проходити реабілітацію можна в лікарнях і центрах будь-якої форми власності та підпорядкування. Усі витрати в повному обсязі та на рівних умовах покриває державний бюджет.

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Це право отримали всі військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, зокрема іноземці й люди без громадянства, які служать у цих структурах. Такі ж безоплатні послуги гарантували визначеним законом категоріям ветеранів і колишніх полонених, які проходять лікування чи реабілітацію вже після звільнення зі служби.

На весь час перебування в лікарні або реабілітаційному центрі військовим, а також цим категоріям ветеранів і звільнених із полону забезпечать покращене харчування. Його фінансуватимуть із держбюджету за встановленими стандартами.

Якщо людині потрібна періодична підтримувальна допомога, реабілітацію дозволили продовжувати в межах тривалого періоду відновлення.

"Повернення з полону — це початок тривалого відновлення. Допомога має відповідати реальному стану здоров'я людини й тривати стільки, скільки потрібно. Нові гарантії дають змогу продовжувати реабілітацію та отримати більше часу на відновлення", — пояснила заступниця Міністра оборони України Любов Галан.

Повернення до частини буде можливим лише після рішення ВЛК

Також новий закон захистив військових на фінальному етапі лікування. Тепер лікарня чи реабілітаційний центр не мають права просто виписати бійця назад у частину без висновку військово-лікарської комісії про його придатність до служби.

Організувати такий медогляд зобов'язаний сам заклад, і зробити це потрібно ще до завершення лікування або реабілітації. Якщо здоров'я бійця цього потребує, комісія також вирішуватиме питання про подальше лікування в стаціонарі або надання відпустки для відновлення.

Новини.LIVE повідомляли, що оформлення статусу учасника бойових дій досі часто буксує через те, що бійцям заважають втрачені документи, затримки з довідками чи описки в бланках. Щоб спростити процедуру і не змушувати військових збирати папери по різних установах, влада переводить ветеранські сервіси в онлайн та об'єднає державні реєстри.

Окрім цього, у 2027 році має запрацювати оновлена програма "Ветеранський спорт", фінансування якої раніше поставили на паузу через брак грошей. Мінветеранів пропонує зробити цю допомогу постійною, заклавши в проєкт бюджету 1,2 мільярда гривень, а також посилити контроль за коштами й оновити умови участі для спортивних закладів.