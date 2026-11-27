Реабилитация ветеранов. Фото: Министерство по делам ветеранов

С 24 ноября 2026 года в Украине вступил в силу Закон № 4954-IX, который меняет подход к реабилитации военнослужащих, ветеранов и людей, побывавших в плену. Основная идея изменений заключается в том, чтобы выстроить понятный и непрерывный путь от больничной палаты до реабилитации, протезирования и возвращения к привычной жизни. Какие именно процедуры необходимы человеку и в каком объеме, врачи будут определять индивидуально с учетом его состояния здоровья.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Выбор протезиста и оплата самостоятельно приобретенных протезов

Протезирование теперь официально является частью общего процесса реабилитации, а не отдельной проблемой пациента. Государство обеспечивает военных необходимыми протезами, ортезами и другими средствами реабилитации. Если оценка покажет, что человеку нужны современные протезы или ортезы повышенной функциональности, их должны предоставить. При этом пациент может сам выбирать протезиста-ортезиста и предприятие, которое изготовит изделие, опираясь на назначения врачей.

Еще одно важное изменение касается компенсаций. Если боец получил травму или заболел в результате боевых действий или пребывания в плену, он имеет право самостоятельно приобрести необходимые средства реабилитации, а государство возместит ему затраченные средства. Конкретный механизм, как именно будет работать эта компенсация, должен утвердить Кабинет Министров.

Лечение в любой клинике и улучшенное питание

Новый закон снимает ограничения на выбор медицинского учреждения, поэтому отныне лечиться и проходить реабилитацию можно в больницах и центрах любой формы собственности и подчинения. Все расходы в полном объеме и на равных условиях покрывает государственный бюджет.

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Это право получили все военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта, в том числе иностранцы и лица без гражданства, служащие в этих структурах. Такие же бесплатные услуги гарантированы определенным законом категориям ветеранов и бывших пленных, проходящих лечение или реабилитацию уже после увольнения со службы.

На весь период пребывания в больнице или реабилитационном центре военнослужащим, а также этим категориям ветеранов и освобожденных из плена будет обеспечено улучшенное питание. Оно будет финансироваться из госбюджета в соответствии с установленными стандартами.

Если человеку требуется периодическая поддерживающая помощь, реабилитацию разрешили продолжать в рамках длительного периода восстановления.

"Возвращение из плена — это начало длительного восстановления. Помощь должна соответствовать реальному состоянию здоровья человека и длиться столько, сколько нужно. Новые гарантии позволяют продолжать реабилитацию и получить больше времени на восстановление", — пояснила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан.

Возвращение в часть будет возможен только после решения ВЛК

Также новый закон защитил военных на заключительном этапе лечения. Теперь больница или реабилитационный центр не имеют права просто выписать бойца обратно в часть без заключения военно-врачебной комиссии о его годности к службе.

Организовать такой медосмотр обязано само учреждение, и сделать это нужно еще до завершения лечения или реабилитации. Если здоровье бойца этого требует, комиссия также будет решать вопрос о дальнейшем лечении в стационаре или предоставлении отпуска для восстановления.

Новини.LIVE сообщали, что оформление статуса участника боевых действий до сих пор часто затягивается из-за того, что бойцам мешают утерянные документы, задержки со справками или опечатки в бланках. Чтобы упростить процедуру и не заставлять военных собирать документы по разным учреждениям, власти переводят ветеранские услуги в онлайн и объединят государственные реестры.

Кроме того, в 2027 году должна заработать обновленная программа "Ветеранский спорт", финансирование которой ранее было приостановлено из-за нехватки средств. Минветеранов предлагает сделать эту помощь постоянной, заложив в проект бюджета 1,2 миллиарда гривен, а также усилить контроль за средствами и обновить условия участия для спортивных учреждений.