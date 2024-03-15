Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться arrow

Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

15 березня 2024 21:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — нові категорії зобов'яжуть стати на військовий облік
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Миколаївський ОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Як відомо, Верховна Рада України готує новий законопроєкт щодо мобілізації до другого читання, яке попередньо може відбутися на початку квітня. Серед запропонованих змін розширення категорій чоловіків, яких можна буде мобілізувати. Відповідно, вони мають стати на військовий облік

Так, запропоновані нардепами зміни стосуються підпункту 1 пункту 2 розділу II Прикінцевих положень законопроєкту № 10449.

Читайте також:

У разі ухвалення цієї норми чоловіки віком від 18 до 60 років, які звільнені зі служби в тому числі у зв’язку із виходом на пенсію, будуть зобов'язані стати на військовий облік у ТЦК та СП за своїм місцем проживання впродовж 60 днів.

Ця норма стосуватиметься таких категорій чоловіків: 

  • поліцейські;
  • співробітники Національної поліції України;
  • особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України;
  • співробітники Державного бюро розслідувань;
  • співробітники Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, органів і підрозділів цивільного захисту;
  • службовці Державної кримінально-виконавчої служби України;
  • службовці Служби судової охорони;
  • службовці Державної податкової служби;
  • службовці Державної митної служби;
  • особи, які мають спеціальні звання, Бюро економічної безпеки України.

Варто зауважити, що наразі, відповідно до чинного законодавства, на військовому обліку мають перебувати всі чоловіки віком від 18 до 60 років, крім виключених з обліку, та жінки з медичними спеціальностями.

Раніше ми писали, як закон про мобілізацію полегшить ТЦК виявлення громадян, які не стали на військовий облік. 

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можна зареєструвати шлюб без передачі даних в ТЦК.

Також ми інформували, як працюватиме норма закону про обов'язкове оновлення даних українців у ТЦК.

війна
Україна
військовий облік
мобілізація
законопроєкт
військовозобов'язані