Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется arrow

Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

15 марта 2024 21:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — новые категории обяжут стать на военный учет
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, Верховная Рада Украины готовит новый законопроект по мобилизации ко второму чтению, которое предварительно может состояться в начале апреля. Среди предлагаемых изменений расширение категорий мужчин, которых можно будет мобилизовать. Соответственно они должны стать на военный учет.

Так, предложенные нардепами изменения касаются подпункта 1 пункта 2 раздела II Заключительных положений законопроекта №10449.

Читайте также:

В случае принятия данной нормы, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, уволенные со службы, в том числе в связи с выходом на пенсию, будут обязаны встать на военный учет в ТЦК и СП по своему месту жительства в течение 60 дней.

Эта норма будет касаться следующих категорий мужчин:

  • полицейские;
  • сотрудники Национальной полиции;
  • лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины;
  • сотрудники Государственного бюро расследований;
  • сотрудники Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;
  • служащие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • служащие Службы судебной охраны;
  • служащие Государственной налоговой службы;
  • служащие Государственной таможенной службы;
  • лица, имеющие специальные звания, Бюро экономической безопасности Украины.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством на военном учете должны находиться все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, кроме исключенных из учета, и женщины с медицинскими специальностями.

Ранее мы писали, как закон о мобилизации облегчит ТЦК выявление граждан, не вставших на военный учет.

Напомним, мы сообщали, можно ли зарегистрировать брак без передачи данных в ТЦК.

Также мы информировали, как будет работать норма закона об обязательном обновлении данных украинцев в ТЦК.

война
Украина
военный учет
мобилизация
законопроект
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб