Мобилизация в Украине — новые категории обяжут стать на военный учет

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

Как известно, Верховная Рада Украины готовит новый законопроект по мобилизации ко второму чтению, которое предварительно может состояться в начале апреля. Среди предлагаемых изменений расширение категорий мужчин, которых можно будет мобилизовать. Соответственно они должны стать на военный учет.

Так, предложенные нардепами изменения касаются подпункта 1 пункта 2 раздела II Заключительных положений законопроекта №10449.

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В случае принятия данной нормы, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, уволенные со службы, в том числе в связи с выходом на пенсию, будут обязаны встать на военный учет в ТЦК и СП по своему месту жительства в течение 60 дней.

Эта норма будет касаться следующих категорий мужчин:

полицейские;

сотрудники Национальной полиции;

лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины;

сотрудники Государственного бюро расследований;

сотрудники Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;

служащие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

служащие Службы судебной охраны;

служащие Государственной налоговой службы;

служащие Государственной таможенной службы;

лица, имеющие специальные звания, Бюро экономической безопасности Украины.

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством на военном учете должны находиться все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, кроме исключенных из учета, и женщины с медицинскими специальностями.

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