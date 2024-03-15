Мобилизация в Украине — новые категории обяжут стать на военный учет

Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется
Как известно, Верховная Рада Украины готовит новый законопроект по мобилизации ко второму чтению, которое предварительно может состояться в начале апреля. Среди предлагаемых изменений расширение категорий мужчин, которых можно будет мобилизовать. Соответственно они должны стать на военный учет.
Так, предложенные нардепами изменения касаются подпункта 1 пункта 2 раздела II Заключительных положений законопроекта №10449.
В случае принятия данной нормы, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, уволенные со службы, в том числе в связи с выходом на пенсию, будут обязаны встать на военный учет в ТЦК и СП по своему месту жительства в течение 60 дней.
Эта норма будет касаться следующих категорий мужчин:
- полицейские;
- сотрудники Национальной полиции;
- лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины;
- сотрудники Государственного бюро расследований;
- сотрудники Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, органов и подразделений гражданской защиты;
- служащие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- служащие Службы судебной охраны;
- служащие Государственной налоговой службы;
- служащие Государственной таможенной службы;
- лица, имеющие специальные звания, Бюро экономической безопасности Украины.
Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством на военном учете должны находиться все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, кроме исключенных из учета, и женщины с медицинскими специальностями.
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