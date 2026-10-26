Енергетики ДТЕК проводять ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

Уряд готує нові правила бронювання, які передбачають квоту 95% для оборонки та енергетики. За словами нардепа Ярослава Железняка, попри певні пом'якшення, документ містить багато недоопрацьованих нюансів. Планується ввести жорсткі ліміти для міжнародних проєктів та тотальну перевірку підприємств за 10 днів.

Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив на своїй сторінці у Telegram, передає Новини.LIVE.

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Нові квоти для стратегічних підприємств

Урядовці суттєво переглянули жовтневий проєкт постанови, який регулює механізм бронювання військовозобов'язаних. Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, порівняно з версією від 9 жовтня, документ від 23 жовтня виглядає менш жорстким, проте приховує кілька серйозних ризиків для бізнесу.

Пояснення щодо нової редакції за 23 жовтня. Фото: скриншот

Насамперед зміни торкнулися квот для стратегічних напрямків. Для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетичного сектору ліміт збільшили з 85% до 95%, хоча зараз діє стовідсоткове бронювання.

При цьому всі працівники, безпосередньо залучені у виробництві, отримують відстрочку в обов'язковому порядку.

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Оновлена редакція повертає важливу норму щодо розрахунку загальної бази для бронювання половини штату. Тепер працівники, які вже мають відстрочку від призову, знову враховуються у загальній кількості персоналу підприємства.

Що змінилося в другій редакції стосовно бронювання. Фото: "Залізний нардеп"

Окремо уряд прописав часові рамки для роботи так званого Центру (Координаційний центр з питань бронювання. — Ред.), який погоджує списки. Розгляд документів у стандартному режимі триватиме до одного місяця, а для невідкладних рішень виділено сім днів.

Згідно з текстом, усі раніше встановлені статуси та квоти залишатимуться чинними до завершення їхнього строку дії. Крім того, наявність у компанії заборгованості, яка виникла через затримки виплат із державного бюджету, більше не вважатиметься перешкодою для отримання критичності.

Обмеження для бронювання працівників сфери медіа та міжнародних проєктів

Попри послаблення, політик вказує на появу нових жорстких обмежень. Уряд сформував закритий перелік, до якого увійшли лише 13 пріоритетних галузей.

Отримати критичний статус компанії з цих галузей зможуть виключно через погодження Центру. Серйозного удару зазнають міжнародні проєкти, зокрема, для проєктів міжнародної технічної допомоги та донорських програм встановили суворий ліміт — не більше семи заброньованих осіб на один проєкт.

Перевірки бізнесу та скасування відстрочок

Найбільшим ризиком оновленого проєкту, як вважає нардеп, є тотальний аудит чинних статусів критичності, на який відводять лише 10 днів. Якщо під час перевірки з'ясується, що підприємство втратило відповідність заявленим критеріям, його статус негайно анулюють.

Водночас у документі збереглася норма про позбавлення критичності за рекомендацією Центру. Тепер така рекомендація визначена як офіційна "підстава для розгляду". Ініціювати процес скасування бронювання зможуть, зокрема, й правоохоронні органи через подання відповідних звернень.

"Це аналіз ще не фінального тексту Постанови, якого досі немає, але близько до фіналу", — звернув увагу нардеп.

Новини.LIVE повідомляли, що Кабінет Міністрів наразі працює для оновлення правил бронювання працівників від мобілізації, створивши Координаційний центр з організації бронювання та переглянувши критерії критичної важливості для підприємств на галузевому й регіональному рівнях.

Водночас процес фіналізації постанови викликав дискусії. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, уряд затримав публікацію остаточного тексту через доопрацювання низки спірних положень, які зазнали критики з боку бізнес-спільноти та парламентарів, унаслідок чого частину норм було відредаговано безпосередньо перед оприлюдненням.