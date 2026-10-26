Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Мобилизация Новые правила бронирования: нардеп раскрыл детали постановления власти

Новые правила бронирования: нардеп раскрыл детали постановления власти

Ua ru
26 октября 2026 15:25
Изменения в правилах бронирования: какие квоты будут действовать для критических предприятий ДТЭК
Энергетики ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Правительство готовит новые правила бронирования, предусматривающие квоту 95% для оборонки и энергетики. По словам нардепа Ярослава Железняка, несмотря на некоторые смягчения, документ содержит много недоработанных нюансов. Планируется ввести жесткие лимиты для международных проектов и тотальную проверку предприятий за 10 дней.

Об этом нардеп Ярослав Железняк сообщил на своей странице в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Новые квоты для стратегических предприятий

Чиновники существенно пересмотрели октябрьский проект постановления, регулирующий механизм бронирования военнообязанных. Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, по сравнению с версией от 9 октября документ от 23 октября выглядит менее жестким, однако скрывает несколько серьезных рисков для бизнеса.

null
Объяснение новой редакции за 23 октября. Фото: скриншот

В первую очередь изменения коснулись квот для стратегических направлений. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора лимит увеличили с 85% до 95%, хотя сейчас действует стопроцентное бронирование.

Реклама

При этом все работники, непосредственно вовлеченные в производство, получают отсрочку в обязательном порядке.

Читайте также:

Для предприятий теплоснабжения и водоканалов авторы проекта упразднили норму о 60%, оставив им право бронировать 75% персонала.

Реклама

Обновленная редакция возвращает важную норму расчета общей базы для бронирования половины штата. Теперь работники, уже имеющие отсрочку от призыва, снова учитываются в общем количестве персонала предприятия.

null
Что изменилось во второй редакции по бронированию. Фото: "Железный нардеп"

Отдельно правительство прописало временные рамки для работы так называемого Центра ( Координационный центр по бронированию. — Ред.), который согласовывает списки. Рассмотрение документов в стандартном режиме будет продолжаться до одного месяца, а для неотложных решений выделено семь дней.

Реклама

Согласно тексту, все ранее установленные статусы и квоты будут оставаться в силе до истечения их срока действия. Кроме того, наличие у компании задолженности, возникшей из-за задержки выплат из государственного бюджета, больше не будет считаться препятствием для получения критичности.

Ограничения для бронирования работников сферы медиа и международных проектов

Несмотря на ослабление, политик указывает на появление новых жестких ограничений. Правительство сформировало закрытый перечень, в который вошли только 13 приоритетных отраслей.

Реклама

Получить критический статус компании из этих отраслей смогут исключительно из-за согласования Центра. Серьезный удар испытывают международные проекты, в частности, для проектов международной технической помощи и донорских программ установили строгий лимит — не более семи забронированных человек на один проект .

Проверки бизнеса и отмена отсрочок

Наибольшим риском обновленного проекта, как считает нардеп, тотальный аудит действующих статусов критичности, на который отводят всего 10 дней. Если в ходе проверки выяснится, что предприятие потеряло соответствие заявленным критериям, его статус немедленно аннулируют.

Реклама

В то же время в документе сохранилась норма о лишении критичности по рекомендации Центра. Теперь такая рекомендация определена как официальное "основание для рассмотрения". Инициировать процесс отмены бронирования смогут, в частности, и правоохранительные органы через предоставление соответствующих обращений.

"Это анализ еще не окончательного текста постановления, которого пока нет, но который близок к завершению", — отметил народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что Кабинет Министров сейчас работает для обновления правил бронирования работников от мобилизации, создав Координационный центр по организации бронирования и пересмотрев критерии критической важности для предприятий на отраслевом и региональном уровнях.

В то же время, процесс финализации постановления вызвал дискуссии. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, правительство задержало публикацию окончательного текста из-за доработки ряда спорных положений , подвергшихся критике со стороны бизнес-сообщества и парламентариев, в результате чего часть норм была отредактирована непосредственно перед обнародованием.

Верховная Рада критическая инфраструктура мобилизация правительство бронирование Бронь от мобилизации
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации