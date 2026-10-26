Энергетики ДТЭК проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Правительство готовит новые правила бронирования, предусматривающие квоту 95% для оборонки и энергетики. По словам нардепа Ярослава Железняка, несмотря на некоторые смягчения, документ содержит много недоработанных нюансов. Планируется ввести жесткие лимиты для международных проектов и тотальную проверку предприятий за 10 дней.

Об этом нардеп Ярослав Железняк сообщил на своей странице в Telegram, передает Новини.LIVE.

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Новые квоты для стратегических предприятий

Чиновники существенно пересмотрели октябрьский проект постановления, регулирующий механизм бронирования военнообязанных. Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, по сравнению с версией от 9 октября документ от 23 октября выглядит менее жестким, однако скрывает несколько серьезных рисков для бизнеса.

Объяснение новой редакции за 23 октября. Фото: скриншот

В первую очередь изменения коснулись квот для стратегических направлений. Для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора лимит увеличили с 85% до 95%, хотя сейчас действует стопроцентное бронирование.

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При этом все работники, непосредственно вовлеченные в производство, получают отсрочку в обязательном порядке.

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Обновленная редакция возвращает важную норму расчета общей базы для бронирования половины штата. Теперь работники, уже имеющие отсрочку от призыва, снова учитываются в общем количестве персонала предприятия.

Что изменилось во второй редакции по бронированию. Фото: "Железный нардеп"

Отдельно правительство прописало временные рамки для работы так называемого Центра ( Координационный центр по бронированию. — Ред.), который согласовывает списки. Рассмотрение документов в стандартном режиме будет продолжаться до одного месяца, а для неотложных решений выделено семь дней.

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Согласно тексту, все ранее установленные статусы и квоты будут оставаться в силе до истечения их срока действия. Кроме того, наличие у компании задолженности, возникшей из-за задержки выплат из государственного бюджета, больше не будет считаться препятствием для получения критичности.

Ограничения для бронирования работников сферы медиа и международных проектов

Несмотря на ослабление, политик указывает на появление новых жестких ограничений. Правительство сформировало закрытый перечень, в который вошли только 13 приоритетных отраслей.

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Получить критический статус компании из этих отраслей смогут исключительно из-за согласования Центра. Серьезный удар испытывают международные проекты, в частности, для проектов международной технической помощи и донорских программ установили строгий лимит — не более семи забронированных человек на один проект .

Проверки бизнеса и отмена отсрочок

Наибольшим риском обновленного проекта, как считает нардеп, тотальный аудит действующих статусов критичности, на который отводят всего 10 дней. Если в ходе проверки выяснится, что предприятие потеряло соответствие заявленным критериям, его статус немедленно аннулируют.

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В то же время в документе сохранилась норма о лишении критичности по рекомендации Центра. Теперь такая рекомендация определена как официальное "основание для рассмотрения". Инициировать процесс отмены бронирования смогут, в частности, и правоохранительные органы через предоставление соответствующих обращений.

"Это анализ еще не окончательного текста постановления, которого пока нет, но который близок к завершению", — отметил народный депутат.

Новини.LIVE сообщали, что Кабинет Министров сейчас работает для обновления правил бронирования работников от мобилизации, создав Координационный центр по организации бронирования и пересмотрев критерии критической важности для предприятий на отраслевом и региональном уровнях.

В то же время, процесс финализации постановления вызвал дискуссии. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, правительство задержало публикацию окончательного текста из-за доработки ряда спорных положений , подвергшихся критике со стороны бизнес-сообщества и парламентариев, в результате чего часть норм была отредактирована непосредственно перед обнародованием.