З нового року змінились правила мобілізації та отримання відстрочок

Мобілізовані українці. Ілюстративне фото: УНІАН

З нового року в Україні набули чинності суттєві зміни до законодавства про мобілізацію, які істотно реформують підхід до виконання військового обов'язку та отримання відстрочки. Відповідно до нових положень, усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів після набрання законом чинності оновити свої персональні дані, включно з адресою проживання.

Про нові зміни у правилах мобілізації повідомляє портал Знай.UA.

Читайте також:

Що змінилось у правилах мобілізації

Серед ключових змін — введення чіткого переліку підстав для отримання відстрочки від мобілізації. До них належать: медичні довідки, що підтверджують наявність тяжких захворювань; документи, що засвідчують статус багатодітного батька або необхідність догляду за непрацездатними родичами; посвідчення студентів денних форм навчання.

Працівники критично важливих галузей (енергетики, охорони здоров'я, оборонної промисловості) також мають право на отримання відстрочки. Особлива увага приділяється документам, що підтверджують особливі сімейні обставини: догляд за дітьми, вагітність дружини, опіка над непрацездатними членами сім'ї.

У сфері охорони здоров'я відстрочка може бути надана особам з важкими хронічними захворюваннями, психічними розладами або тим, хто проходить тривале лікування. Для цього необхідно надати довідку військово-лікарської комісії, яка підтверджує тимчасову або постійну непридатність до військової служби.

Реформа передбачає спрощення процедури отримання відстрочки шляхом впровадження електронного подання документів через спеціально призначені для цього платформи.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи треба проходити військово-лікарську комісію заброньованим працівникам.

Також ми інформували, як виїхати за кордон заброньованим українцям.