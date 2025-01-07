Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Нові правила мобілізації — хто має право отримати відстрочку arrow

Нові правила мобілізації — хто має право отримати відстрочку

7 січня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
З нового року змінились правила мобілізації та отримання відстрочок
Мобілізовані українці. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

З нового року в Україні набули чинності суттєві зміни до законодавства про мобілізацію, які істотно реформують підхід до виконання військового обов'язку та отримання відстрочки. Відповідно до нових положень, усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів після набрання законом чинності оновити свої персональні дані, включно з адресою проживання.

Про нові зміни у правилах мобілізації повідомляє портал Знай.UA.

Читайте також:

Що змінилось у правилах мобілізації

Серед ключових змін — введення чіткого переліку підстав для отримання відстрочки від мобілізації. До них належать: медичні довідки, що підтверджують наявність тяжких захворювань; документи, що засвідчують статус багатодітного батька або необхідність догляду за непрацездатними родичами; посвідчення студентів денних форм навчання.

Працівники критично важливих галузей (енергетики, охорони здоров'я, оборонної промисловості) також мають право на отримання відстрочки. Особлива увага приділяється документам, що підтверджують особливі сімейні обставини: догляд за дітьми, вагітність дружини, опіка над непрацездатними членами сім'ї.

У сфері охорони здоров'я відстрочка може бути надана особам з важкими хронічними захворюваннями, психічними розладами або тим, хто проходить тривале лікування. Для цього необхідно надати довідку військово-лікарської комісії, яка підтверджує тимчасову або постійну непридатність до військової служби.

Реформа передбачає спрощення процедури отримання відстрочки шляхом впровадження електронного подання документів через спеціально призначені для цього платформи.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи треба проходити військово-лікарську комісію заброньованим працівникам. 

Також ми інформували, як виїхати за кордон заброньованим українцям.

мобілізація війна в Україні відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:30 Нові правила мобілізації — хто має право отримати відстрочку

01:30 Майори звинуватили у дезертирстві підлеглих — рішення суду

00:30 Е-ВОД через "Дію" з приписним — що говорять у ТЦК

00:29 Зʼявився перший трейлер документального фільму про P.Diddy

00:19 Скільки українців з ТОТ вступили в армію РФ у 2024 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:02 Сікорський заявив, що на Європу можуть тиснути задля угоди з РФ

6 січня 2025

23:56 Чернишов назвав, скільки українців перебуває за кордоном

23:37 Опозиція в Грузії влаштувала Різдвяну ходу — що відомо

23:30 У Генштабі назвали втрати росіян з початку операції на Курщині

23:03 Чоловік фотографував військові частини у Вінниці — вирок суду

01:30 Нові правила мобілізації — хто має право отримати відстрочку

01:30 Майори звинуватили у дезертирстві підлеглих — рішення суду

00:30 Е-ВОД через "Дію" з приписним — що говорять у ТЦК

00:29 Зʼявився перший трейлер документального фільму про P.Diddy

00:19 Скільки українців з ТОТ вступили в армію РФ у 2024 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:02 Сікорський заявив, що на Європу можуть тиснути задля угоди з РФ

6 січня 2025

23:56 Чернишов назвав, скільки українців перебуває за кордоном

23:37 Опозиція в Грузії влаштувала Різдвяну ходу — що відомо

23:30 У Генштабі назвали втрати росіян з початку операції на Курщині

23:03 Чоловік фотографував військові частини у Вінниці — вирок суду

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла