С нового года изменились правила мобилизации и получения отсрочек

Мобилизованные украинцы. Иллюстративное фото: УНИАН

С нового года в Украине вступили в силу существенные изменения в законодательство о мобилизации, которые существенно реформируют подход к выполнению воинского долга и получения отсрочки. В соответствии с новыми положениями, все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны в течение 60 дней после вступления закона в силу обновить свои персональные данные, включая адрес проживания.

О новых изменениях в правилах мобилизации сообщает портал Знай.UA.

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Среди ключевых изменений — введение четкого перечня оснований для получения отсрочки от мобилизации. К ним относятся: медицинские справки, подтверждающие наличие тяжелых заболеваний; документы, удостоверяющие статус многодетного родителя или необходимость ухода за нетрудоспособными родственниками; удостоверения студентов дневных форм обучения.

Працівники критически важных отраслей (энергетики, здравоохранения, оборонной промышленности) также имеют право на получение отсрочки. Особое внимание уделяется документам, подтверждающим особые семейные обстоятельства: уход за детьми, беременность жены, опека над нетрудоспособными членами семьи.

В сфере здравоохранения отсрочка может быть предоставлена лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями, психическими расстройствами или тем, кто проходит длительное лечение. Для этого необходимо предоставить справку военно-врачебной комиссии, которая подтверждает временную или постоянную непригодность к военной службе.

Реформа предусматривает упрощение процедуры получения отсрочки путем внедрения электронной подачи документов через специально предназначенные для этого платформы.

Реформа предусматривает упрощение процедуры получения отсрочки путем внедрения электронной подачи документов через специально предназначенные для этого платформы.

Напомним, мы сообщали, надо ли проходить военно-врачебную комиссию забронированным работникам.

Также мы информировали, как выехать за границу забронированным украинцам.