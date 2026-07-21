Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Нові правила мобілізації: що Міністерству оборони пропонують зробити з людьми

Нові правила мобілізації: що Міністерству оборони пропонують зробити з людьми

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 20:00
Нові правила мобілізації: що Міністерству оборони пропонують зробити з людьми
Мобілізація в Україні. Колаж: Новини.LIVE

В Україні варто кардинально змінити підхід до мобілізації, адже через корупійні скандали та бусифікаію люди не йдуть добровільно до війська. Краще змінити підхід і пояснювати людям всі їхні права та гарантії, які вони отримають від дрежави, якщо доєднаються до сил оборони. 

В цьому в ефірі Новини.LIVE запевнив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Мобілізація в Україні

"Треба змінити аргументацію. Так, коли у нас в 2022 році і на початку 2023 року стояли черги до приміщень ТЦК та СП від бажаючих доєднатись до сил оборони. На жаль, пройшов цей час і на мій погляд він пройшов через дії працівників ТЦК. Тому що потім ми побачили з одного боку шалену кількість корупційних скандалів, з іншого — випадки бусифікації", — сказав Лубінець.  

Він наголосив, що зараз треба кардинально змінити ситуацію з бусифікацією і мобілізацією населення. 

"Останньому міністру оборони  я казав, що треба кардинально змінити філософію і аргументацію — чому людина має приєднатися до сил оборони. Перше — це фінансове забезпечення. Треба збільшити фінансування сил оборони і тих хлопців і дівчат, які стоять на передовій. Друге — провести роз'яснювальну кампанію", — додав Лубінець. 

Читайте також:

Під останнім він має на увазі пояснення для військовозобов'язаних наступних речей: 

  • що буде відбуватися з людиною, якщо вона буде поранена, 
  • якщо отримає статус ветерана, 
  • як держава буде забезпечувати їхні права, 
  • якщо людина загине, що  отримають дружина, діти, батьки тощо.

Нагадаємо, в Україні заіксували випадки смерті через неправомірні дії ТЦК. Ведуться розлідування щодо катувань людей в приміщеннях ТК та СП. 

Як заявив Дмитро Лубінець, до 90% випадків мобілізації відбуваються з порушенням прав людини. Проблему, за його словами, можна вирішити лише зміною роботи ТЦК. 

мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП бусифікація
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації