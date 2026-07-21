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Главная Мобилизация Новые правила мобилизации: что Министерству обороны предлагают сделать с людьми

Новые правила мобилизации: что Министерству обороны предлагают сделать с людьми

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 20:00
Новые правила мобилизации: что Министерству обороны предлагают сделать с людьми
Мобилизация в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине следует кардинально изменить подход к мобилизации, ведь из-за коррупционных скандалов и бусификации люди не идут добровольно в армию. Лучше изменить подход и разъяснять людям все их права и гарантии, которые они получат от государства, если присоединятся к силам обороны.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мобилизация в Украине

"Нужно изменить аргументацию. Да, в 2022 году и в начале 2023 года у нас стояли очереди к зданиям ТЦК и СП из желающих присоединиться к силам обороны. К сожалению, это время прошло, и, на мой взгляд, это произошло из-за действий сотрудников ТЦК. Потому что затем мы увидели, с одной стороны, огромное количество коррупционных скандалов, с другой — случаи бусификации", — сказал Лубинец.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо кардинально изменить ситуацию с бусификацией и мобилизацией населения.

"Последнему министру обороны я говорил, что нужно кардинально изменить философию и аргументацию — почему человек должен вступить в ряды сил обороны. Во-первых — это финансовое обеспечение. Нужно увеличить финансирование сил обороны и тех парней и девушек, которые находятся на передовой. Во-вторых — провести разъяснительную кампанию", — добавил Лубинец.

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Под последним он подразумевает разъяснение военнообязанным следующих моментов:

  • что будет с человеком, если он получит ранение,
  • если получит статус ветерана,
  • как государство будет обеспечивать их права,
  • если человек погибнет, что получат жена, дети, родители и т. д.

Напомним, в Украине зафиксированы случаи смерти из-за неправомерных действий ТЦК. Ведутся расследования по фактам пыток людей в помещениях ТК и СП.

Как заявил Дмитрий Лубинец, до 90% случаев мобилизации происходят с нарушением прав человека. Проблему, по его словам, можно решить только путем изменения работы ТЦК.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП бусификация
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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