Нові правила перетину кордону — що очікувати з прийняттям нового закону про мобілізацію

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Нові правила перетину кордону можуть зʼявитися, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності. Речник ДПСУ, Андрій Демченко, зазначив, що ці зміни можуть стосуватися лише окремих категорій осіб і, ймовірно, не будуть кардинальними.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Зміни в правилах перетину кордону

Демченко наголосив, що щоденно митники відмовляють 120-150 особам у виїзді з України через відсутність необхідних документів або категорії пропуску. Наразі, змін до правил перетину кордону не встановлено, однак з прийняттям нового закону можливі коригування.

"Стаття щодо тих осіб, які мають мати відстрочку, може привести до змін у правилах перетину кордону, які має затвердити уряд", — додав він.

Прикордонники, зазначив Демченко, готуються до можливих змін та гарантують дотримання нових правил перетину кордону. Він закликав громадян мати всі необхідні документи для коректного перетину кордону.

Уряд може затвердити нові правила перетину кордону, але поки що конкретних деталей не надано.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що позиція України щодо обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном залишається незмінною. Він наголосив, що документи видаватимуть лише на території нашої держави.

Також у Верховній Раді назвали причину тимчасового призупинення консульських послуг за кордоном.