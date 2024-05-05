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Новые правила пересечения границы — что ждать с принятием нового закона о мобилизации

5 мая 2024 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Новые правила пересечения границы — что ждать с принятием нового закона о мобилизации
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Новые правила пересечения границы могут появиться, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Представитель ГНСУ, Андрей Демченко, отметил, что эти изменения могут касаться только отдельных категорий лиц и, вероятно, не будут кардинальными.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Изменения в правилах пересечения границы

Демченко подчеркнул, что ежедневно таможенники отказывают 120-150 лицам в выезде из Украины из-за отсутствия необходимых документов или категории пропуска. Пока изменения к правилам пересечения границы не установлены, однако с принятием нового закона возможны корректировки.

"Статья в отношении лиц, которые должны иметь отсрочку, может привести к изменениям в правилах пересечения границы, которые должно утвердить правительство", — добавил он.

Пограничники, отметил Демченко, готовятся к возможным изменениям и гарантируют соблюдение новых правил пересечения границы. Он призвал граждан иметь все необходимые документы для корректного пересечения границы.

Правительство может утвердить новые правила пересечения границы, но пока конкретные детали не предоставлены.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиция Украины по ограничению консульских услуг для мужчин за границей остается неизменной. Он подчеркнул, что документы будут выдаваться только на территории нашего государства.

Также в Верховной Раде назвали причину временной приостановки консульских услуг за границей.

граница
Украина
пограничники
мобилизация
ГПСУ

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