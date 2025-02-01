Уряд змінив правила проходження медогляду під час мобілізації

Медогляд військовослужбовиці. Фото: ДПСУ

Кабінет Міністрів 28 січня ухвалив постанову №91, якою внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Документ передбачає уточнення процедури проходження медоглядів, зміну термінів дії довідок ВЛК та запровадження електронних направлень.

Про це йдеться у Постанові КМУ №91.

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Нові правила проходження ВЛК

Зміни стосуються військовозобов’язаних, які звертаються до ТЦК для уточнення своїх даних, резервістів, мобілізованих, а також осіб, які мають відстрочку.

Тепер військовозобов’язані, які приходять до ТЦК для оновлення облікової інформації, можуть бути одразу направлені на медичний огляд. Раніше їх викликали на ВЛК лише після вручення окремої повістки. Якщо в Єдиному державному реєстрі призовників немає актуального рішення про придатність до служби, особу можуть направити на медогляд відразу. Також передбачена можливість пройти огляд за власним бажанням.

Як направлятимуть на ВЛК резервістів

Окрім того, зміни стосуються і резервістів та військовозобов’язаних, які отримали мобілізаційні розпорядження. Якщо вони раніше проходили медогляд і не мають скарг на здоров’я, повторний огляд не потрібен. Якщо ж термін дії довідки закінчився, медичний огляд є обов’язковим.

ВЛК для осіб з відстрочкою

Ще одна зміна стосується військовозобов’язаних, які мають чинну відстрочку. Вони не направляються на ВЛК, якщо їхня відстрочка не закінчилася, за винятком випадків, коли людина підписує контракт на службу або самостійно бажає пройти медогляд.

Постанова передбачає, що довідка про придатність до військової служби, отримана під час мобілізації або воєнного стану, тепер буде чинною протягом одного року.

Як будуть видавати направлення на ВЛК

Також запроваджено новий порядок видачі направлень на ВЛК. Тепер направлення на медогляд може видаватися керівником ТЦК і їх формують через Єдиний державний реєстр призовників, та надсилають в електронний кабінет військовозобов’язаного. Для осіб віком до 45 років у направленні буде вказано необхідність визначення придатності до служби у ДШВ, ССО або морській піхоті.

Нові правила підтвердження отримання повістки

Передбачено і новий механізм підтвердження отримання повістки. Якщо військовозобов’язаний отримав повістку на медогляд і надіслав запит на електронне направлення, це автоматично вважається підтвердженням отримання повістки. У такому разі йому не потрібно особисто з’являтися у зазначений у повістці день, а достатньо пройти медогляд відповідно до отриманого електронного направлення.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає покарання для ВЛК та ТЦК за примусову мобілізацію військовозобов'язаних.

Також нещодавно у застосунку Резерв+ з'явилась функція електронної генерації направлень на ВЛК.