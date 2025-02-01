Правительство изменило правила прохождения медосмотра во время мобилизации

Медосмотр военнослужащей. Фото: ГПСУ

Кабинет Министров 28 января принял постановление №91, которым внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации. Документ предусматривает уточнение процедуры прохождения медосмотров, изменение сроков действия справок ВВК и внедрение электронных направлений.

Об этом говорится в Постановлении КМУ №91.

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Новые правила прохождения ВВК

Изменения касаются военнообязанных, которые обращаются в ТЦК для уточнения своих данных, резервистов, мобилизованных, а также лиц, имеющих отсрочку.

Теперь военнообязанные, которые приходят в ТЦК для обновления учетной информации, могут быть сразу направлены на медицинский осмотр. Ранее их вызывали на ВВК только после вручения отдельной повестки. Если в Едином государственном реестре призывников нет актуального решения о годности к службе, лицо могут направить на медосмотр сразу. Также предусмотрена возможность пройти осмотр по собственному желанию.

Как будут направлять на ВВК резервистов

Кроме того, изменения касаются и резервистов и военнообязанных, получивших мобилизационные распоряжения. Если они ранее проходили медосмотр и не имеют жалоб на здоровье, повторный осмотр не нужен. Если же срок действия справки истек, медицинский осмотр является обязательным.

ВВК для лиц с отсрочкой

Еще одно изменение касается военнообязанных, которые имеют действующую отсрочку. Они не направляются на ВВК, если их отсрочка не закончилась, за исключением случаев, когда человек подписывает контракт на службу или самостоятельно желает пройти медосмотр.

Постановление предусматривает, что справка о годности к военной службе, полученная во время мобилизации или военного положения, теперь будет действовать в течение одного года.

Как будут выдавать направления на ВВК

Также введен новый порядок выдачи направлений на ВВК. Теперь направление на медосмотр может выдаваться руководителем ТЦК и их формируют через Единый государственный реестр призывников и направляют в электронный кабинет военнообязанного. Для лиц в возрасте до 45 лет в направлении будет указана необходимость определения пригодности к службе в ДШВ, ССО или морской пехоте.

Новые правила подтверждения получения повестки

Предусмотрен и новый механизм подтверждения получения повестки. Если военнообязанный получил повестку на медосмотр и прислал запрос на электронное направление, это автоматически считается подтверждением получения повестки. В таком случае ему не нужно лично появляться в указанный в повестке день, а достаточно пройти медосмотр в соответствии с полученным электронным направлением.

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает наказание для ВВК и ТЦК за принудительную мобилизацию военнообязанных.

Также недавно в приложении Резерв+ появилась функция электронной генерации направлений на ВВК.