Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру

В Україні змінили процедуру укладення військових контрактів та кадрових призначень під час воєнного стану. Згідно з новим наказом № 325, мобілізовані IT-фахівці тепер зможуть швидко отримувати офіцерські звання, а для визначеної категорії контрактників запроваджується заборона на переведення в інші частини протягом пів року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідний наказ Міністерства оборони України.

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Обмеження на зміну місця служби для контрактників

Відтепер військовослужбовці, яких прийняли на контракт на підставі письмової згоди командира військової частини, не матимуть права переводитися до інших підрозділів протягом перших шести місяців.

Важливо, що це обмеження поширюється не на весь особовий склад, а виключно на вказану категорію контрактників. Водночас керівництво залишає для них юридичну можливість ротації навіть у цей період, якщо переведення відбувається виключно за власним бажанням самого військовослужбовця.

Спрощене укладення контрактів в ЗСУ

Також оборонне відомство оптимізувало алгоритм оформлення перших або нових контрактів в умовах воєнного стану. Відтепер уповноваженим посадовим особам для підписання документів достатньо мати лише відповідний рапорт від військовослужбовця та два примірники самого контракту. Командири частин зобов'язані чітко прописувати, чи входить їхній підрозділ до переліку пріоритетного комплектування.

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Проте такий спрощений документальний підхід діє не для всіх. Зокрема, базові правила і ретельні перевірки зберігаються у випадках, коли командування розглядає питання щодо залишення на службі армійців, які вже перетнули межу граничного віку.

Офіцерські погони для IT-фахівців

Значні нововведення стосуються мобілізованих громадян та призваних резервістів, які мають підтверджений досвід роботи у сфері інформаційних технологій. Збройні Сили розробили для них спеціальний механізм відбору на офіцерські посади, пов'язані з напрямком цифрового розвитку.

Щоб отримати посаду, необхідно пройти етап професійного відбору та успішно скласти співбесіду. Після офіційного погодження кандидатури військовому присвоюють первинне звання молодшого лейтенанта. Цей процес відбувається одночасно з його призначенням на відповідну цифрову посаду в ЗСУ.

Окремий розділ наказу стосується просування по службі за пільговими строками. Міністерство уточнило процедуру документального підтвердження того факту, що військовий брав безпосередню участь у виконанні бойових завдань для присвоєння чергових звань.

Також Міноборони чітко врегулювало порядок оформлення кадрових рішень та подальше проходження служби для особливо вразливих категорій військовослужбовців.

Йдеться про такі випадки повернення бійців до строю після отриманих поранень, а також відновлення військових після їхнього звільнення з полону.

Усі затверджені наказом № 325 правила наберуть чинності з дня офіційного опублікування документа.

Новини.LIVE повідомляли, що призовники, військовозобов’язані та резервісти мають рівно сім днів, аби повідомити ТЦК про зміну адреси проживання, номера телефону чи інших персональних даних. Це правило є обов’язковим для всіх без винятку. Тому наявність броні від роботи чи відстрочки від служби не скасовує необхідності вчасно оновлювати інформацію в реєстрі.

Будь-які помилки чи застарілі відомості в електронному квитку можуть заблокувати отримання держпослуг або створити проблеми під час перевірок на вулиці. Виправити неточності можна онлайн без черг у військкоматах прямо через застосунок "Резерв+". Проте сам спосіб виправлення залежить від типу даних, а на повідомлення про зміни законом також відведено тижневий строк.