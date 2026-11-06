Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады Холодного Яра

В Украине изменили процедуру заключения военных контрактов и кадровых назначений в период военного положения. Согласно новому приказу № 325, мобилизованные IT-специалисты теперь смогут быстро получать офицерские звания, а для определенной категории контрактников вводится запрет на перевод в другие части в течение полугода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий приказ Министерства обороны Украины.

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Ограничение на смену места службы для контрактников

Отныне военнослужащие, принятые на контракт на основании письменного согласия командира воинской части, не будут иметь права переводиться в другие подразделения в течение первых шести месяцев.

Важно, что это ограничение распространяется не на весь личный состав, а исключительно на указанную категорию контрактников. В то же время руководство оставляет для них юридическую возможность ротации даже в этот период, если перевод происходит исключительно по собственному желанию самого военнослужащего.

Упрощенное заключение контрактов в ВСУ

Также оборонное ведомство оптимизировало алгоритм оформления первых или новых контрактов в условиях военного положения. Отныне уполномоченным должностным лицам для подписания документов достаточно иметь лишь соответствующий рапорт от военнослужащего и два экземпляра самого контракта. Командиры частей обязаны четко указывать, входит ли их подразделение в перечень приоритетного комплектования.

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Однако такой упрощенный документальный подход действует не для всех. В частности, базовые правила и тщательные проверки сохраняются в случаях, когда командование рассматривает вопрос об оставлении на службе военнослужащих, уже превысивших предельный возраст.

Офицерские погоны для IT-специалистов

Значительные нововведения касаются мобилизованных граждан и призванных резервистов, имеющих подтвержденный опыт работы в сфере информационных технологий. Вооруженные Силы разработали для них специальный механизм отбора на офицерские должности, связанные с направлением цифрового развития.

Чтобы получить должность, необходимо пройти этап профессионального отбора и успешно сдать собеседование. После официального утверждения кандидатуры военному присваивают начальное звание младшего лейтенанта. Этот процесс происходит одновременно с его назначением на соответствующую цифровую должность в ВСУ.

Отдельный раздел приказа касается продвижения по службе по льготным срокам. Министерство уточнило процедуру документального подтверждения того факта, что военнослужащий принимал непосредственное участие в выполнении боевых задач для присвоения очередных званий.

Также Минобороны четко урегулировало порядок оформления кадровых решений и дальнейшего прохождения службы для особо уязвимых категорий военнослужащих.

Речь идет о таких случаях возвращения бойцов в строй после полученных ранений, а также о восстановлении военнослужащих после их освобождения из плена.

Все утвержденные приказом № 325 правила вступят в силу со дня официальной публикации документа.

Новини.LIVE сообщали, что призывники, военнообязанные и резервисты имеют ровно семь дней, чтобы уведомить ТЦК об изменении адреса проживания, номера телефона или других персональных данных. Это правило является обязательным для всех без исключения. Поэтому наличие отсрочки от работы или отсрочки от службы не отменяет необходимости своевременно обновлять информацию в реестре.

Любые ошибки или устаревшие сведения в электронном билете могут заблокировать получение госуслуг или создать проблемы во время проверок на улице. Исправить неточности можно онлайн без очередей в военкоматах прямо через приложение "Резерв+". Однако сам способ исправления зависит от типа данных, а на уведомление об изменениях законом также отведён недельный срок.