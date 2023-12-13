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Нові заяви Безуглої — нардепка пропонує відправити на фронт всіх жінок

13 грудня 2023 10:46
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Нові заяви Безуглої — нардепка пропонує відправити на фронт всіх жінок
Народна депутатка Мар’яна Безугла. Фото: із соцмереж
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Народна депутатка Мар'яна Безугла висунула нову ідею щодо війни в Україні. Цього разу вона пропонує відправити на фронт усіх жінок, аби зрівняти їх з чоловіками під час мобілізації.

Відповідну заяву Мар'яна Безугла опублікувала у своєму Facebook.

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Безугла заявила, що в законопроєкті про зміни у мобілізації та рекрутингу опрацьовуються ініціативи, які зрівнюють права чоловіків та жінок у військовому обліку та службі у лавах ЗСУ.

"Жінки ж мов "інакші" і не можна їх порівнювати! От хай чоловіки навчаться народжувати, тоді подивимось!
І взагалі, це про право на життя!  Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша? У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення — вагітність. Якщо вагітна — не мають право мобілізувати / можеш звільнитися. Але водночас, декретну відпустку як право на відстрочку/ звільнення плануємо надати як дружині, так і чоловіку на вибір", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, вона додала, що жінка зможе добровільно піти в штурмовики та інші бойові професії. А в подружжя військовослужбовців з однією — двома дітьми хтось із батьків на вибір матиме право на відстрочку або ж звільнення, а якщо дітей троє і більше, то демобілізуватися можуть обоє.

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Нагадаємо, нещодавно Мар'яна Безугла звернулася до українців із закликом вступати до лав ЗСУ. Вона відзначила, що найкращим волонтерством наступного року стане служба на фронті. 

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