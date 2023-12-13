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Новые заявления Безуглой — нардеп предлагает отправить на фронт всех женщин

13 декабря 2023 10:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новые заявления Безуглой — нардеп предлагает отправить на фронт всех женщин
Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Народный депутат Марьяна Безуглая выдвинула новую идею относительно войны в Украине. В этот раз она предлагает отправить на фронт всех женщин, чтобы уравнять их с мужчинами во время мобилизации.

Соответствующее заявление Марьяна Безуглая опубликовала в своем Facebook.

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Безуглая заявила, что в законопроекте об изменениях в мобилизации и рекрутинге прорабатываются инициативы, уравнивающие права мужчин и женщин в военном учете и службе в рядах ВСУ.

"Женщины же как "другие" и нельзя их сравнивать! Вот пусть мужчины научатся рожать, тогда посмотрим!
И вообще это о праве на жизнь! Уважаемые, а права мужчин и ценность жизни какая-нибудь другая? У женщин останется уникальная отсрочка и право на освобождение — беременность. Если беременная — не вправе мобилизовать/можешь уволиться. Но в то же время декретный отпуск как право на отсрочку/увольнение планируем предоставить как жене, так и мужу по выбору", — говорится в сообщении.

Она добавила, что женщина сможет добровольно пойти в штурмовики и другие боевые профессии. А у супругов военнослужащих с одной или двумя детьми кто-то из родителей на выбор будет иметь право на отсрочку или увольнение, а если детей трое и больше, то демобилизоваться могут оба.

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Напомним, недавно Марьяна Безуглая обратилась к украинцам с призывом вступать в ряды ВСУ. Она отметила, что лучшим волонтерством на следующий год станет служба на фронте.

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