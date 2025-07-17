Денис Шмигаль зробив заяву щодо силової мобілізації — що сказав

Новий міністр оборони зробив заяву щодо примусової мобілізації
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль висловився про примусову мобілізацію. Посадовець визнав, що випадки "бусифікації" дійсно трапляються.
Про це він заявив під час виступу перед Верховною Радою.
Денис Шмигаль про випадки "бусифікації"
Під час доповіді перед призначенням на посаду міністра оборони колишній прем'єр-міністр висловився про те, що йому відомо про випадки силової мобілізації.
"Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, — це, звісно, в першу чергу пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в Збройні сили і не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо", — сказав міністр.
Однак, за словами Шмигаля, мобілізація в Україні триває за планом і до ЗСУ приєднується багато добровольців.
"Мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять до Збройних сил захищати свою Батьківщину. Завдання Міністерства оборони — зробити все, щоб ці люди були забезпечені, щоб система в Збройних силах була зорієнтована на українського воїна", — додав Шмигаль.
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