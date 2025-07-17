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Головна Мобілізація Новий міністр оборони зробив заяву щодо примусової мобілізації

Новий міністр оборони зробив заяву щодо примусової мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:05
Денис Шмигаль зробив заяву щодо силової мобілізації — що сказав
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль висловився про примусову мобілізацію. Посадовець визнав, що випадки "бусифікації" дійсно трапляються.

Про це він заявив під час виступу перед Верховною Радою.

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Під час доповіді перед призначенням на посаду міністра оборони колишній прем'єр-міністр висловився про те, що йому відомо про випадки силової мобілізації.

"Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, — це, звісно, в першу чергу пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в Збройні сили і не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо", — сказав міністр.

Однак, за словами Шмигаля, мобілізація в Україні триває за планом і до ЗСУ приєднується багато добровольців.

"Мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять до Збройних сил захищати свою Батьківщину. Завдання Міністерства оборони — зробити все, щоб ці люди були забезпечені, щоб система в Збройних силах була зорієнтована на українського воїна", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, у Верховній Раді заблокували новий законопроєкт, який дозволяє карати журналістів.

А також Володимир Зеленський назвав першочергові завдання нового уряду.

Денис Шмигаль Міноборони ЗСУ мобілізація бусифікація
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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