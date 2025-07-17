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Главная Мобилизация Новый министр обороны сделал заявление о силовой мобилизации

Новый министр обороны сделал заявление о силовой мобилизации

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 18:05
Денис Шмыгаль сделал заявление о силовой мобилизации — что сказал
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/dshmyhal

Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгальвысказался о принудительной мобилизации. Чиновник признал, что случаи "бусификации" действительно случаются.

Об этом он заявил во время выступления перед Верховной Радой.

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Во время доклада перед назначением на должность министра обороны бывший премьер-министр высказался о том, что ему известно о случаях силовой мобилизации.

"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, — это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет потребности в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим", — сказал министр.

Однако, по словам Шмыгаля, мобилизация в Украине продолжается по плану и к ВСУ присоединяется много добровольцев.

"Мобилизация в Украине происходит по плану, и очень много людей сегодня приходят в Вооруженные силы защищать свою Родину. Задача Министерства обороны — сделать все, чтобы эти люди были обеспечены, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина", — добавил Шмыгаль.

Напомним, в Верховной Раде заблокировали новый законопроект, который позволяет наказывать журналистов.

А также Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи нового правительства.

Денис Шмыгаль Минобороны ВСУ мобилизация бусификация
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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