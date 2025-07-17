Денис Шмыгаль сделал заявление о силовой мобилизации — что сказал

Новый министр обороны сделал заявление о силовой мобилизации
Новоназначенный министр обороны Денис Шмыгальвысказался о принудительной мобилизации. Чиновник признал, что случаи "бусификации" действительно случаются.
Об этом он заявил во время выступления перед Верховной Радой.
Денис Шмыгаль о случаях "бусификации"
Во время доклада перед назначением на должность министра обороны бывший премьер-министр высказался о том, что ему известно о случаях силовой мобилизации.
"Качественное управление в армии, доверие к командирам, руководящему составу наших Вооруженных сил, — это, конечно, в первую очередь приоритет и основа того, что люди не будут бояться идти в Вооруженные силы и не будет потребности в силовом варианте мобилизации, о котором мы порой слышим", — сказал министр.
Однако, по словам Шмыгаля, мобилизация в Украине продолжается по плану и к ВСУ присоединяется много добровольцев.
"Мобилизация в Украине происходит по плану, и очень много людей сегодня приходят в Вооруженные силы защищать свою Родину. Задача Министерства обороны — сделать все, чтобы эти люди были обеспечены, чтобы система в Вооруженных силах была сориентирована на украинского воина", — добавил Шмыгаль.
Напомним, в Верховной Раде заблокировали новый законопроект, который позволяет наказывать журналистов.
А также Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи нового правительства.
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