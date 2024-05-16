Новий закон про мобілізацію - чи можуть ТЦК та поліція затримувати людей

Поліція затримала чоловіка. Фото: УНІАН

В Україні з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, який набув розголосу серед населення. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток, і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК.

А от чи узаконює цей документ затримання людей на вулицях, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Повістки від ТЦК на вулиці

"Відповідно до цього тексту, встановлено повноваження співробітників ТЦК видавати повістки і здійснювати адміністративне затримання. Отже зупинити, "спакувати" — йдеться про адміністративне затримання. Тобто якщо особа ухиляється від оновлення відомостей, не з'являється за повістками, то так, до неї можуть застосувати адміністративне затримання", — сказала Шуляк.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Також вона підкреслила, що людину можуть затримати не лише через те, що вона в розшуку. Розшук, за її словами, — це результат того, що особа кілька разів не з'явилася за повісткою на запрошення ТЦК.

"У нас повістка ТЦК не завжди означає мобілізацію, тому що ТЦК — це є та особа, яка обробляє певні дані, і вона має мати актуальні відомості — де особа зареєстрована, де її дійсно реальне місце проживання, контактні дані та інші відомості", — додала юристка.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке міститиме виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток. Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток.