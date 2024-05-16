Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Новий мобілізаційний закон — чи мають право ТЦК та поліція затримувати людей на вулицях arrow

Новий мобілізаційний закон — чи мають право ТЦК та поліція затримувати людей на вулицях

16 травня 2024 22:15
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Новий закон про мобілізацію - чи можуть ТЦК та поліція затримувати людей
Поліція затримала чоловіка. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію, який набув розголосу серед населення. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток, і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК. 

А от чи узаконює цей документ затримання людей на вулицях, Новини.LIVE  розповіла юристка Надія Шуляк. 

Читайте також:

Повістки від ТЦК на вулиці 

"Відповідно до цього тексту, встановлено повноваження співробітників ТЦК видавати повістки і здійснювати адміністративне затримання. Отже зупинити, "спакувати" — йдеться про адміністративне затримання. Тобто якщо особа ухиляється від оновлення відомостей, не з'являється за повістками, то так, до неї можуть застосувати адміністративне затримання", — сказала Шуляк.  

юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Також вона підкреслила, що людину можуть затримати не лише через те, що вона в розшуку. Розшук, за її словами, — це результат того, що особа кілька разів не з'явилася за повісткою на запрошення ТЦК. 

"У нас повістка ТЦК не завжди означає мобілізацію, тому що ТЦК — це є та особа, яка обробляє певні дані, і вона має мати актуальні відомості — де особа зареєстрована, де її дійсно реальне місце проживання, контактні дані та інші відомості", — додала юристка.  

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке міститиме виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток. Бізнес зобов’яжуть не тільки вести військовий облік, а й забезпечувати вручення повісток.

війна
закон
поліція
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

16 травня 2024
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ