Новый закон о мобилизации - могут ли ТЦК и полиция задерживать людей

Полиция задержала мужчину. Фото: УНИАН

В Украине с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, который получил огласку среди населения. Он включает в себя ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток, и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.

А вот узаконивает ли этот документ задержание людей на улицах, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Повестки от ТЦК на улице

"Согласно этому тексту установлены полномочия сотрудников ТЦК выдавать повестки и осуществлять административное задержание. Это остановить, "упаковать" — речь идет об административном задержании. То есть если лицо уклоняется от обновления сведений, не появляется за повестками то да, к нему могут применить административное задержание", — сказала Шуляк.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Также она подчеркнула, что человека могут задержать не только из-за того, что он находится в розыске. Розыск по ее словам, это результат того, что человек несколько раз не явился по повестке по приглашению ТЦК.

"У нас повестка ТЦК не всегда означает мобилизацию, потому что ТЦК это лицо, которое обрабатывает определенные данные и оно должно иметь актуальные сведения — где лицо зарегистрировано, где его действительно реальное место жительства, контактные данные и другие сведения", — добавила юрист.

Напомним, новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие оповещения, которое будет включать вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток. Бизнес обяжут не только вести военный учет, но и обеспечивать вручение повесток.