Новий реєстр військовозобов'язаних — про що знатимуть ТЦК

В Україні набув чинності закон №3632-ІХ. Цей документ передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Запрацювати нова система має до кінця поточного року.

Що відомо про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних

Новий реєстр інтегрують з іншими державними базами. Йдеться про Державний реєстр актів цивільного стану, реєстр Державної міграційної служби, базу МВС, податкову інформацію та базу Пенсійного фонду.

ТЦК та СП зможуть отримувати дані про те, де військовозобов'язаний проживає, чи має він відстрочку, чи виїжджав за кордон.

У Генштабі наголосили, що Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних потрібен для того, щоб навести лад у військовій системі, адже раніше багато чоловіків не стояли на обліку взагалі або ж не оновлювали дані. Новий реєстр допоможе більш точно визначити, хто підлягає мобілізації, а хто — ні.

У Міністерстві оборони України зазначають, що автоматично мобілізовувати всіх не будуть, але тих, хто ухиляється від оновлення облікових даних, можуть оштрафувати або відкрити відносно них адміністративне провадження.

