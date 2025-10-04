Відео
Головна Мобілізація Новий реєстр військовозобов'язаних — ТЦК отримають більше даних

Новий реєстр військовозобов'язаних — ТЦК отримають більше даних

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 04:30
Новий реєстр військовозобов'язаних — про що знатимуть ТЦК
Працівник ТЦК перевіряє документи водія. Фото ілюстративне: Оболонський районний РТЦК та СП

В Україні набув чинності закон №3632-ІХ. Цей документ передбачає створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Запрацювати нова система має до кінця поточного року.

Про це повідомило видання "Поради юриста"

Читайте також:

Що відомо про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних 

Новий реєстр інтегрують з іншими державними базами. Йдеться про Державний реєстр актів цивільного стану, реєстр Державної міграційної служби, базу МВС, податкову інформацію та базу Пенсійного фонду.

ТЦК та СП зможуть отримувати дані про те, де військовозобов'язаний проживає, чи має він відстрочку, чи виїжджав за кордон.

У Генштабі наголосили, що Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних потрібен для того, щоб навести лад у військовій системі, адже раніше багато чоловіків не стояли на обліку взагалі або ж не оновлювали дані. Новий реєстр допоможе більш точно визначити, хто підлягає мобілізації, а хто — ні.

У Міністерстві оборони України зазначають, що автоматично мобілізовувати всіх не будуть, але тих, хто ухиляється від оновлення облікових даних, можуть оштрафувати або відкрити відносно них адміністративне провадження.

Нагадаємо, порушників військового обліку можуть притягнути до відповідальності заочно. Йдеться про накладення штрафу та порушення адміністративної справи.

Також ми повідомляли, що має робити військовозобов'язаний, аби позбутися статусу "У розшуку". Є три варіанти.

