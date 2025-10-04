Новый реестр военнообязанных — о чем будут знать ТЦК

Новый реестр военнообязанных — ТЦК получат больше данных
В Украине вступил в силу закон №3632-ІХ. Этот документ предусматривает создание Единого государственного реестра военнообязанных. Заработать новая система должна до конца текущего года.
Что известно о Едином государственном реестре военнообязанных
Новый реестр интегрируют с другими государственными базами. Речь идет о Государственном реестре актов гражданского состояния, реестре Государственной миграционной службы, базе МВД, налоговой информации и базе Пенсионного фонда.
ТЦК и СП смогут получать данные о том, где военнообязанный проживает, имеет ли он отсрочку, выезжал ли за границу.
В Генштабе отметили, что Единый государственный реестр военнообязанных нужен для того, чтобы навести порядок в военной системе, ведь раньше многие мужчины не стояли на учете вообще или не обновляли данные. Новый реестр поможет более точно определить, кто подлежит мобилизации, а кто — нет.
В Министерстве обороны Украины отмечают, что автоматически мобилизовывать всех не будут, но тех, кто уклоняется от обновления учетных данных, могут оштрафовать или открыть в отношении них административное производство.
