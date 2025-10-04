Видео
Україна
Главная Мобилизация Новый реестр военнообязанных — ТЦК получат больше данных

Новый реестр военнообязанных — ТЦК получат больше данных

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 04:30
Новый реестр военнообязанных — о чем будут знать ТЦК
Работник ТЦК проверяет документы водителя. Фото иллюстративное: Оболонский районный РТЦК и СП

В Украине вступил в силу закон №3632-ІХ. Этот документ предусматривает создание Единого государственного реестра военнообязанных. Заработать новая система должна до конца текущего года.

Об этом сообщило издание "Поради юриста".

Читайте также:

Что известно о Едином государственном реестре военнообязанных

Новый реестр интегрируют с другими государственными базами. Речь идет о Государственном реестре актов гражданского состояния, реестре Государственной миграционной службы, базе МВД, налоговой информации и базе Пенсионного фонда.

ТЦК и СП смогут получать данные о том, где военнообязанный проживает, имеет ли он отсрочку, выезжал ли за границу.

В Генштабе отметили, что Единый государственный реестр военнообязанных нужен для того, чтобы навести порядок в военной системе, ведь раньше многие мужчины не стояли на учете вообще или не обновляли данные. Новый реестр поможет более точно определить, кто подлежит мобилизации, а кто — нет.

В Министерстве обороны Украины отмечают, что автоматически мобилизовывать всех не будут, но тех, кто уклоняется от обновления учетных данных, могут оштрафовать или открыть в отношении них административное производство.

Напомним, нарушителей воинского учета могут привлечь к ответственности заочно. Речь идет о наложении штрафа и возбуждении административного дела.

Также мы сообщали, что должен делать военнообязанный, чтобы избавиться от статуса "В розыске". Есть три варианта.

реестр военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
