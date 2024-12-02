З 1 грудня змінився підхід до ВЛК, бронювання та мобілізації в Україні

Військовозобов'язані в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

З 1 грудня 2024 року в Україні набувають чинності суттєві зміни в системі мобілізації. Впровадження нових правил спрямоване на підвищення ефективності та прозорості процесу, а також на спрощення взаємодії між громадянами та державними структурами.

В тонкощах змін розбиралось видання Еспресо.Захід.

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Що буде зі штрафами та обліком військовозобов'язаних

Відтепер передбачається жорсткіший контроль за виконанням мобілізаційного обов'язку, з посиленням системи штрафів. Громадяни зможуть сплачувати штрафи онлайн через новий додаток "Резерв+". Додаток також буде відображати попередження та статуси виконання зобов'язань.

Міністерство оборони планує перетворити "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, замінивши функції територіальних центрів комплектування у взятті військовозобов'язаних на облік.

Зміни в системі бронювання

Підприємства, що входять до списку критично важливих для економіки чи безпеки, отримають нові механізми захисту своїх кадрів. За допомогою цифрової платформи в "Дії" можна буде подавати заявки на бронювання працівників.

Критеріями бронювання залишаються стратегічна важливість підприємства, а також заробітна плата працівника (не менше 20 тисяч гривень).

Відстрочки та медогляд призовників

Планується впровадження електронної військово-лікарської комісії, що дозволить автоматизувати процес медичного огляду та зменшити паперову тяганину.

Відстрочки від мобілізації, видані Міністерством економіки або через портал "Дія", залишаються чинними лише до 28 лютого 2025 року.

Нагадаємо, юристи пояснили, які підстави дозволяють оскаржити повістку, яка надійшла поштою. Також адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК видати повістку у машині.