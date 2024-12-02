С 1 декабря изменился подход к ВВК, бронированию и мобилизации в Украине

Военнообязанные в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

С 1 декабря 2024 года в Украине вступают в силу существенные изменения в системе мобилизации. Внедрение новых правил направлено на повышение эффективности и прозрачности процесса, а также упрощение взаимодействия между гражданами и государственными структурами.

В тонкостях изменений разбиралось издание Еспресо.Захід.

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Теперь предусматривается более жесткий контроль за исполнением мобилизационного долга, с усилением системы штрафов. Граждане смогут оплачивать штрафы онлайн через новое приложение "Резерв+".

Министерство обороны планирует превратить "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр, заменив функции территориальных центров комплектования во взятии военнообязанных на учет.

Изменения в системе бронирования

Предприятия, входящие в список критически важных для экономики или безопасности, получат новые механизмы защиты своих кадров.

Критериями бронирования остаются стратегическая важность предприятия, а также заработная плата работника (не менее 20 тысяч гривен).

Отсрочки и медосмотр призывников

Планируется внедрение электронной военно-врачебной комиссии, которая позволит автоматизировать процесс медицинского осмотра и уменьшить бумажную волокиту.

Отсрочки от мобилизации, выданные Министерством экономики или через портал "Действие", остаются в силе только до 28 февраля 2025 года.

Напомним, юристы объяснили, какие основания позволяют обжаловать поступившую по почте повестку. Также адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК выдать повестку в машине.