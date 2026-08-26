Військовий облік жінок-медиків у 2026 році: ВЛК і виїзд за кордон

Військовослужбовці 1-го батальйону 122-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Фото: facebook

Жінки з медичною та фармацевтичною освітою в Україні автоматично потрапляють на військовий облік і мають пройти ВЛК. Водночас це не означає, що їх можуть примусово мобілізувати. Не забороняє військовий облік і виїжджати за кордон, для жінок-медиків продовжують діяти загальні правила перетину кордону.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Факти".

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Жінок-медиків ставлять на військовий облік

Дані про жінок, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, передають до ТЦК навчальні заклади. Тому окремо подавати заяву для постановки на облік не потрібно. Водночас після цього необхідно пройти військово-лікарську комісію. За словами адвокатки, жінка має протягом 60 днів звернутися до ТЦК та пройти ВЛК, яка визначить її придатність до військової служби. Якщо цього не зробити у встановлений строк, можливий штраф. В окремих випадках людину можуть оголосити в розшук.

Мобілізація жінок-медиків

Сам військовий облік не означає мобілізацію. У 2026 році служба для жінок залишається добровільною. Тому примусово призвати жінку-медика лише через те, що вона перебуває на обліку, не можуть.

Чи можуть жінки виїжджати за кордон

Перебування на військовому обліку також не забороняє жінкам-медикам виїжджати з України. Катерина Аніщенко пояснила, що під час перетину кордону їм не потрібно показувати військово-обліковий документ. Виїзд відбувається на загальних підставах, тому для перетину кордону потрібен, зокрема, закордонний паспорт. Окремих правил, які зобов'язували б прикордонників перевіряти жінок-медиків у реєстрі "Оберіг", також не запроваджували.

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Раніше Новини.LIVE писали, що жінки дедалі частіше підписують контракти із ЗСУ. Багато з них обирають сферу ІТ та керування дронами, попередньо проходячи спеціальні курси. Рекрутери зазначають, що українки під час мобілізації виявляють високу ініціативність. Нерідко додатковим стимулом того, щоб долучитися до ЗСУ, для них стає служба їхніх чоловіків.

Також Новини.LIVE повідомляли, військовозобов'язані громадяни, які отримали право на відстрочку від мобілізації на підставі рішення суду, не зможуть скористатися функцією її автоматичного продовження. Така відстрочка не з'явиться самостійно у застосунку "Резерв+". Для збереження свого статусу їм необхідно особисто проходити процедуру поновлення документів через адміністративні центри.