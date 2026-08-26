Военный учет женщин-медиков в 2026 году: ВЛК и выезд за границу

Военнослужащие 1-го батальона 122-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Фото: Facebook

Женщины с медицинским и фармацевтическим образованием в Украине автоматически подлежат военной регистрации и должны пройти ВЛК. В то же время это не означает, что их могут принудительно мобилизовать. Военный учет не запрещает выезжать за границу, для женщин-медиков продолжают действовать общие правила пересечения границы.

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako & Partners Екатерина Анищенко, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Факти".

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Женщин-медиков ставят на воинский учет

Данные о женщинах, получивших медицинское или фармацевтическое образование, передают в ТЦК учебные заведения. Поэтому отдельно подавать заявление для постановки на учет не нужно. В то же время после этого необходимо пройти военно-медицинскую комиссию. По словам адвоката, женщина должна в течение 60 дней обратиться в ТЦК и пройти ВЛК, которая определит ее годность к военной службе. Если этого не сделать в установленный срок, возможен штраф. В отдельных случаях человека могут объявить в розыск.

Мобилизация женщин-медиков

Сам по себе военный учет не означает мобилизацию. В 2026 году служба для женщин остается добровольной. Поэтому принудительно призвать женщину-медика только из-за того, что она состоит на учете, нельзя.

Могут ли женщины выезжать за границу

Нахождение на воинском учете также не запрещает женщинам-медикам выезжать из Украины. Екатерина Анищенко пояснила, что при пересечении границы им не нужно предъявлять документ о воинском учете. Выезд осуществляется на общих основаниях, поэтому для пересечения границы требуется, в частности, загранпаспорт. Отдельных правил, обязывающих пограничников проверять женщин-медиков в реестре «Оберег», также не вводилось.

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