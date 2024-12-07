Виїзд жінок за кордон — яким категоріям потрібно мати особливі документи

Перевірка документів на кордоні. Фото. ДПСУ

В Україні майже всі жінки можуть вільно перетинати державний кордон. Однак двом категоріям для цього необхідні особливі документи.

Про це йдеться в постанові Кабміну міністрів України (КМУ) №69 від 27 січня 2023 року.

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Виїзд жінок за кордон

Обмеження на виїзд жінок за кордон діють для:

службовців за контрактом в армії;

держслужбовців.

У постанові Кабміну йдеться, що їм необхідно мати документи, що підтверджують тривалість і причину виїзду.

Також ЗМІ пишуть, що законодавство України не передбачає обов'язкову службу для жінок в армії. Мобілізація жінок-медиків також виключена, попри те, що вони повинні стояти на військовому обліку.

Жінки, які отримали диплом медичного чи фармацевтичного навчального закладу, можуть добровільно підписати контракт зі Збройними Силами України. У такому випадку на них застосовуються обмеження, визначені Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко прогнозує, що під час свят пасажиропотік на кордоні може зрости до 100-120 тисяч осіб на добу.

Раніше народний депутат Руслан Горбенко заявив, що в Україні розробляється законопроєкт, який може змінити правила виїзду для чоловіків, які здобувають освіту за кордоном.