Виїзд жінок за кордон — яким категоріям потрібно мати особливі документи

Обмежений виїзд за кордон — кого з жінок це стосується
В Україні майже всі жінки можуть вільно перетинати державний кордон. Однак двом категоріям для цього необхідні особливі документи.
Про це йдеться в постанові Кабміну міністрів України (КМУ) №69 від 27 січня 2023 року.
Виїзд жінок за кордон
Обмеження на виїзд жінок за кордон діють для:
- службовців за контрактом в армії;
- держслужбовців.
У постанові Кабміну йдеться, що їм необхідно мати документи, що підтверджують тривалість і причину виїзду.
Також ЗМІ пишуть, що законодавство України не передбачає обов'язкову службу для жінок в армії. Мобілізація жінок-медиків також виключена, попри те, що вони повинні стояти на військовому обліку.
Жінки, які отримали диплом медичного чи фармацевтичного навчального закладу, можуть добровільно підписати контракт зі Збройними Силами України. У такому випадку на них застосовуються обмеження, визначені Кабінетом Міністрів України.
Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко прогнозує, що під час свят пасажиропотік на кордоні може зрости до 100-120 тисяч осіб на добу.
Раніше народний депутат Руслан Горбенко заявив, що в Україні розробляється законопроєкт, який може змінити правила виїзду для чоловіків, які здобувають освіту за кордоном.
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