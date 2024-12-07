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Ограниченный выезд за границу — кого из женщин это касается

7 декабря 2024 19:57
Аркадий Пастула - Редактор
Выезд женщин за границу — каким категориям нужно иметь особые документы
Проверка документов на границе. Фото. ГПСУ
Аркадий Пастула - Редактор

В Украине почти все женщины могут свободно пересекать государственную границу. Однако двум категориям для этого необходимы особые документы.

Об этом говорится в постановлении Кабмина министров Украины (КМУ) №69 от 27 января 2023 года.

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Ограничения на выезд женщин за границу действуют для: 

  • служащих по контракту в армии;
  • госслужащих.

В постановлении Кабмина говорится, что им необходимо иметь документы, подтверждающие продолжительность и причину выезда.

Также СМИ пишут, что законодательство Украины не предусматривает обязательную службу для женщин в армии. Мобилизация женщин-медиков также исключена, несмотря на то, что они должны стоять на воинском учете.

Женщины, которые получили диплом медицинского или фармацевтического учебного заведения, могут добровольно подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. В таком случае на них применяются ограничения, определенные Кабинетом Министров Украины.

Напомним, представитель ГПСУ Андрей Демченко прогнозирует, что во время праздников пассажиропоток на границе может вырасти до 100-120 тысяч человек в сутки.

Ранее народный депутат Руслан Горбенко заявил, что в Украине разрабатывается законопроект, который может изменить правила выезда для мужчин, получающих образование за границей.

Кабинет министров граница Украина женщины документы

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