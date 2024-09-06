Рішення ВЛК - обмеження по службі - як з рішення ВЛК перевестись з фронту в тил

Військовослужбовці ремонтують техніку. Фото: 228 окремий батальйон логістики

Військовослужбовці, які згідно із рішенням ВЛК можуть служити лише у частинах охорони, забезпечення чи логістики, мають право на переведення з фронту в тилові підрозділи. Якщо ж командування не виконує це рішення, то військовослужбовці можуть звернутися до уповноваженого ВР з прав людини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Служба в тилових частинах після ВЛК

У процесі загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян, зокрема, тих, хто раніше мали статус "обмежено придатні", мала пройти військово-лікарську комісію — і дехто з них отримав висновок ВЛК, що він придатний до військової служби у тилових частинах охорони, забезпечення, логістики.

Та бувають різні ситуації, про одну із яких повідомив юристів військовослужбовець: "Нас тримають менш ніж в 30-ти кілометровій зоні і за ніякі переводи мова не йде. Вже два місяці тримають. Люди мають серйозні захворювання, інакше висновки б не отримали".

Військовослужбовець поцікавився — чи можна ініціювати перевірку та куди звернутися для вирішення такої ситуації.

Куди звертатися через порушення прав військових

"Можете звернутися до уповноваженого Верховної ради з прав людини, ДБР, ВСП, МО", — пояснив Сергій Богун, відповідаючи військовослужбовцю.

Юрист підкреслив, що таке право у військових передбачене пунктом 110 Дисциплінарного статуту ЗСУ.