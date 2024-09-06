Решение ВВК – ограничение по службе – как по решению ВВК перевестись с фронта в тыл

Военнослужащие ремонтируют технику. Фото: 228 отдельный батальон логистики

Военнослужащие, которые согласно решению ВВК могут служить только в частях охраны, обеспечения или логистики, имеют право на перевод с фронта в тыловые подразделения. Если командование не выполняет это решение, то военнослужащие могут обратиться к уполномоченному ВР по правам человека.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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В процессе общей мобилизации часть военнообязанных граждан, в частности тех, кто ранее имел статус "ограниченно пригодные", должна была пройти военно-врачебную комиссию — и некоторые из них получили вывод ВВК, что он пригоден к военной службе в тыловых частях охраны, обеспечения, логистики.

Но бывают разные ситуации, об одной из которых сообщил юристов военнослужащий: "Нас держат менее чем в 30-километровой зоне и ни о каких переводах речь не идет. Уже два месяца держат. Люди имеют серьезные заболевания, иначе выводы не получили бы".

Военнослужащий поинтересовался, можно ли инициировать проверку и куда обратиться для решения такой ситуации.

Куда обращаться из-за нарушений прав военных

"Можете обратиться к уполномоченному Верховной рады по правам человека, ГБР, ВСП, МО", — объяснил Сергей Богун, отвечая военнослужащему.

Юрист подчеркнул, что такое право у военных предусмотрено пунктом 110 Дисциплинарного устава ВСУ.