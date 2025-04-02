Статус обмежено придатні - дата закінчення дії статусу

Військово-лікарська комісія, яку мають пройти обмежено придатні. Фото: varta1

Громадяни України, які раніше отримали статус "обмежено придатний", мають обов’язково пройти повторну військово-лікарську комісію. Остання дата для проходження повторної ВЛК — 5 червня 2025 року.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який в 2023 році отримав статус "обмежено придатний" після проходження військово-лікарської комісії.

Крім того, у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, яке отримав цей громадянин, вказано, що він має пройти наступну ВЛК у 2028 році.

Громадянин поцікавився, коли йому потрібно пройти ВЛК — у вказану в документі дату чи раніше.

Коли статус "обмежено придатний" втратить чинність

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що під час особливого стану дата, вказана у військово-обліковому документі, не є чинною.

Згідно зі змінами у правилах військового обліку усі обмежено придатні громадяни повинні пройти повторну військово-лікарську комісію уже поточного року.

"Якщо Ви не є особою з інвалідністю та Вам більше 25 років — ВЛК необхідно пройти до 5 червня 2025 року", — запевнив Айвазян.

Після 5 червня 2025 року статус "обмежено придатний" вважатиметься недійсним.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, куди ТЦК може направити служити колишніх обмежено придатних.

Додамо, ми повідомляли про те, хто обирає дату повторної військово-лікарської комісії – сам обмежено придатний чи територіальний центр комплектування.