Статус ограниченно годные - дата окончания действия статуса

Ограниченно годные — когда заканчивается действие этого статуса
Граждане Украины, которые ранее получили статус "ограниченно годный", должны обязательно пройти повторную военно-врачебную комиссию. Последняя дата для прохождения повторной ВВК — 5 июня 2025 года.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Ограниченно годен и дата в ВОД
К юристам обратился гражданин, который в 2023 году получил статус "ограниченно годный" после прохождения военно-врачебной комиссии.
Кроме того, во временном удостоверении военнообязанного, которое получил этот гражданин, указано, что он должен пройти следующую ВВК в 2028 году.
Гражданин поинтересовался, когда ему нужно пройти ВВК — в указанную в документе дату или раньше.
Когда статус "ограниченно годный" потеряет силу
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что во время особого положения дата, указанная в военно-учетном документе, не действует.
Согласно изменениям в правилах воинского учета все ограниченно годные граждане должны пройти повторную военно-врачебную комиссию уже в текущем году.
"Если Вы не являетесь лицом с инвалидностью и Вам больше 25 лет — ВВК необходимо пройти до 5 июня 2025 года", — заверил Айвазян.
После 5 июня 2025 года статус "ограниченно годный" будет считаться недействительным.
Напомним, мы ранее писали о том, куда ТЦК может направить служить бывших ограниченно годных.
Добавим, мы сообщали о том, кто выбирает дату повторной военно-врачебной комиссии — сам ограниченно годный или территориальный центр комплектования.
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