Військовий облік, що зобов'язані робити громадяни України

Обов'язки громадян, які стоять на військовому обліку — що вимагає закон
Військовозобов'язані громадяни України мають перебувати на військовому обліку і проходити процес лікування, вказаний у рішеннях військово-лікарських комісіях. Крім того, без дозволу ТЦК не дозволяється змінювати місце проживання.
Про це розповів Владислав Зайцев, адвокат юридичної компанії АРЕС, голова комітету з міграційного права Асоціації правників України.
Військовий облік та лікування
За словами Владислава Зайцева, військовозобов’язані громадяни України мають певні обов’язки перед державою у особливий період, оформлений рішенням про воєнний стан.
Це, зокрема, необхідність перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання.
Крім того, громадяни зобов’язані проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій ТЦК.
Обмеження у пересуванні країною
Крім того, військовозобов’язані українці не повинні змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного ТЦК.
А після переїзду, в семиденний строк мають з’явитися з паспортом та військово-обліковим документом до територіального центру комплектування.
Нагадаємо, раніше ми писали, що частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.
Додамо, що українські чоловіки мають цілих п’ять підстав для виїзду за кордон у період дії воєнного стану. Та ті громадяни, які не зняті з військового обліку і мають лише право на відстрочку, повинні надати відповідні документи, завірені у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.
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