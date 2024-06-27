Військовий облік, що зобов'язані робити громадяни України

Перевірка військовозобов’язаного. Фото: "Апостроф"

Військовозобов'язані громадяни України мають перебувати на військовому обліку і проходити процес лікування, вказаний у рішеннях військово-лікарських комісіях. Крім того, без дозволу ТЦК не дозволяється змінювати місце проживання.

Про це розповів Владислав Зайцев, адвокат юридичної компанії АРЕС, голова комітету з міграційного права Асоціації правників України.

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Військовий облік та лікування

За словами Владислава Зайцева, військовозобов’язані громадяни України мають певні обов’язки перед державою у особливий період, оформлений рішенням про воєнний стан.

Це, зокрема, необхідність перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання.

Крім того, громадяни зобов’язані проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями комісій з питань приписки, призовних комісій або військово-лікарських комісій ТЦК.

Обмеження у пересуванні країною

Крім того, військовозобов’язані українці не повинні змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного ТЦК.

А після переїзду, в семиденний строк мають з’явитися з паспортом та військово-обліковим документом до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.

Додамо, що українські чоловіки мають цілих п’ять підстав для виїзду за кордон у період дії воєнного стану. Та ті громадяни, які не зняті з військового обліку і мають лише право на відстрочку, повинні надати відповідні документи, завірені у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.