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Обязанности граждан, стоящих на военном учете — что требует закон

27 июня 2024 21:28
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет, что обязаны делать граждане Украины
Проверка военнообязанного. Фото: "Апостроф"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины должны состоять на военном учете и проходить процесс лечения, указанный в решениях военно-врачебных комиссиях. Кроме того, без разрешения ТЦК не разрешается изменять место жительства.

Об этом рассказал Владислав Зайцев, адвокат юридической компании АРЭС, глава комитета по миграционному праву Ассоциации юристов Украины.

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По словам Владислава Зайцева, военнообязанные граждане Украины имеют определенные обязанности перед государством в особый период, оформленный решением о военном положении.

Это, в частности, необходимость состоять на военном учете по зарегистрированному месту жительства.

Кроме того, граждане обязаны проходить медосмотр и лечение в соответствии с решениями комиссий по приписке, призывных комиссий или военно-врачебных комиссий ТЦК.

Ограничения в передвижении по стране

Кроме того, военнообязанные украинцы не должны менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время без разрешения руководителя соответствующего ТЦК.

А после переезда в семидневный срок должны явиться с паспортом и военно-учетным документом в территориальный центр комплектования.

Напомним, ранее мы писали, что часть находящихся за рубежом военнообязанных украинцев должна вернуться домой и обратиться в территориальные центры комплектования.

Добавим, что у украинских мужчин целых пять оснований для выезда за границу в период действия военного положения. Но граждане, которые не сняты с военного учета и имеют только право на отсрочку, должны предоставить соответствующие документы, заверенные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

украинцы
военный учет
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

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