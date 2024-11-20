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Обов'язкова мобілізація жінок до ЗСУ — думка бійця 3 ОШБр

20 листопада 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Жінки мають самостійно вирішувати, чи служити їм в ЗСУ, вважає боєць 3 ОШБр
Жінки в ЗСУ. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Жінки на фронті — цілком нормальне явище, проте вирішувати необхідність їх мобілізації повинна держава та вони самі. В цілому, зараз у підрозділах всьому всіх можуть навчити. 

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив боєць 2 штурмового батальйону 3 ОШБр з позивним "Тунець".

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За його словами, про необхідність мобілізації треба у першу чергу питати самих жінок. В будь-якому разі подібна мобілізація має бути тільки добровільною.

Чоловікам, які хочуть захищати Україну, але не можуть знайти рішучість для цього через якісь побоювання чи невпевненість у власних силах, "Тунець" радить не сумніватись. Зараз в армії всьому навчають. Можна опанувати взагалі нову та цікаву для себе спеціальність і випробувати себе.

"Я б таким чоловікам сказав: все буде добре! Головне — не їсти жовтий сніг. Всьому іншому тебе навчать і все розкажуть. Якщо ти будеш слухати уважно, то всьому навчишся", — зазначає боєць.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що в Україні хочуть відмовитися від "бусифікації". У відомстві вже є план реформ.

Також в Україні повістки вручають як особисто, так і через пошту. Законодавство не встановлює конкретних місць, де це дозволено або заборонено, але передбачає чіткі вимоги до їх оформлення та процесу вручення.

ЗСУ мобілізація війна в Україні ТЦК та СП 3 ОШБр

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