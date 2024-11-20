Женщины должны самостоятельно решать, служить ли им в ВСУ, считает боец 3 ОШБр

Женщины в ВСУ. Фото: "АрмияInform"

Женщины на фронте вполне нормальное явление, однако решать необходимость их мобилизации должно государство и они сами. В целом, сейчас в подразделениях всему могут научить.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал боец 2 штурмового батальона 3 ОШБр с позывным "Тунец".

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По его словам, о необходимости мобилизации следует в первую очередь спрашивать самих женщин. В любом случае, подобная мобилизация должна быть только добровольной.

Мужчинам, которые хотят защищать Украину, но не могут найти решимость для этого из-за опасений или неуверенности в собственных силах, "Тунец" советует не сомневаться. Сейчас в армии всему учат. Можно овладеть вообще новой и интересной для себя специальностью и испытать себя.

"Я бы таким мужчинам сказал: все будет хорошо! Главное — не есть желтый снег. Всему другому тебя научат и все расскажут. Если ты будешь слушать внимательно, то всему научишься", — отмечает боец.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что в Украине хотят отказаться от "бусификации". В ведомстве уже есть план реформ.

Также в Украине повестки вручают как лично, так и по почте. Законодательство не устанавливает конкретные места, где это разрешено или запрещено, но предусматривает четкие требования к их оформлению и процессу вручения.