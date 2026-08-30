Збір ДНК у військовослужбовців ЗСУ: обов'язкова процедура та правила

Забір генетичного матеріалу у бійця. Фото: 160 окрема механізована бригада

З 2025 року Міністерство оборони запровадило закритий цикл збереження ДНК-профілів військових. Цей матеріал, який в обов'язковому порядку збирають через мазок зі щоки, формує генетичний резерв. У разі зникнення бійця це дозволить правоохоронцям 100% ідентифікувати тіло, якщо при ньому не залишилося ані жетона, ані документів.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Міністерства оборони України.

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Як працює єдина система ДНК-ідентифікації захисників

Проблема розшуку зниклих безвісти за особливих обставин залишається надгострою. Десятки тисяч українців наразі мають такий статус і, згідно з нормами права, вважаються живими, доки факт смерті не доведений. Оборонне відомство наголошує, що встановлення особи загиблого має ґрунтуватися виключно на підтверджених офіційних фактах, відкидаючи будь-які неофіційні припущення.

Щоб гарантувати точність, з 2025 року в системі Міністерства оборони повноцінно запрацював закритий цикл відбору та зберігання геномної інформації армійців.

Як у військових забирають ДНК-матеріал і чи боляче це

Здача біоматеріалу на сьогодні визначена як обов'язкова процедура. Вона спирається на вимоги Закону "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" та профільний наказ Міноборони № 438, ухвалений 28 липня 2023 року. Зареєстровані зразки можуть використовуватися державою виключно для двох конкретних завдань:

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розшуку осіб, які зникли безвісти;

ідентифікації загиблих, їхніх останків або окремих фрагментів тіл.

Відбір відбувається поетапно безпосередньо у військових частинах і навчальних центрах. Для дослідження використовують абсолютно безпечний спосіб без хірургічного втручання. Відбувається простий збір букального епітелію, тобто мазок клітин із внутрішньої поверхні щоки.

Хто займається контролем та упорядкуваннях даних про ДНК

На рівні підрозділів за процедуру відповідають спеціально уповноважені особи. До їхніх компетенцій входить:

контроль за правильністю забору клітин;

заповнення реєстраційних карток та ведення облікових журналів;

тимчасове зберігання біоматеріалу та організація його передачі;

інформування служби персоналу частини про те, що військовий здав зразок.

Надалі відмітка про проходження процедури обов'язково вноситься до військово-облікових документів бійця та його особової справи. Там має чітко вказатися дата відбору та назва військової частини.

Де зберігаються ДНК-матеріали

Зібрані зразки надходять до уповноваженого структурного підрозділу Міноборони в Центру обліку геномної інформації (для довідок діє гаряча лінія: +38 (066) 037 04 73). Фактично тут формується масштабний резерв ідентифікаційного матеріалу.

Якщо військовослужбовець зникає, його профіль негайно передають до Міністерства внутрішніх справ. Далі дані вносять до Єдиного реєстру геномної інформації людини.

Також Новини.LIVE повідомляють, що військові та їхні повнолітні родичі можуть отримати разову фінансову підтримку від місцевої громади на закупівлю екіпірування чи техніки. У 2026 році розмір допомоги варіюється від 20 000 до 50 000 грн, адже сума визначається бойовим досвідом бійця та фактом попередніх виплат.

Через брак зв'язку та відсутність доступу до банків на фронті військові можуть передати право на розпорядження грошима рідним за допомогою фінансової довіреності. Цей документ надає близьким офіційне право здійснювати банківські операції та розпоряджатися рахунками від імені бійця.