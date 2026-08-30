Сбор ДНК у военнослужащих ВСУ: обязательная процедура и правила

Забор генетического материала у бойца. Фото: 160-я отдельная механизированная бригада

С 2025 года Министерство обороны ввело закрытый цикл хранения ДНК-профилей военнослужащих. Этот материал, который в обязательном порядке собирают с помощью мазка из щеки, формирует генетический резерв. В случае пропажи бойца это позволит правоохранительным органам на 100% идентифицировать тело, если при нем не осталось ни жетона, ни документов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Министерства обороны Украины.

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Как работает единая система ДНК-идентификации защитников

Проблема розыска пропавших без вести при особых обстоятельствах остается крайне острой. Десятки тысяч украинцев в настоящее время имеют такой статус и, согласно нормам права, считаются живыми, пока факт смерти не доказан. Министерство обороны подчеркивает, что установление личности погибшего должно основываться исключительно на подтвержденных официальных фактах, отвергая любые неофициальные предположения.

Чтобы гарантировать точность, с 2025 года в системе Министерства обороны полноценно заработал закрытый цикл сбора и хранения геномной информации военнослужащих.

Как у военных берут ДНК-материал и больно ли это

Сдача биоматериала на сегодняшний день определена как обязательная процедура. Она основана на требованиях Закона @О государственной регистрации геномной информации человека@ и профильного приказа Минобороны № 438, принятого 28 июля 2023 года. Зарегистрированные образцы могут использоваться государством исключительно для двух конкретных задач:

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поиска лиц, пропавших без вести;

идентификации погибших, их останков или отдельных фрагментов тел.

Отбор происходит поэтапно непосредственно в воинских частях и учебных центрах. Для исследования используется абсолютно безопасный метод без хирургического вмешательства. Производится простой сбор букального эпителия, то есть мазок клеток с внутренней поверхности щеки.

Кто занимается контролем и систематизацией данных о ДНК

На уровне подразделений за процедуру отвечают специально уполномоченные лица. В их компетенцию входит:

контроль за правильностью забора клеток;

заполнение регистрационных карточек и ведение учетных журналов;

временное хранение биоматериала и организация его передачи;

информирование кадровой службы части о том, что военнослужащий сдал образец.

В дальнейшем отметка о прохождении процедуры обязательно вносится в военно-учетные документы бойца и его личное дело. Там должна быть четко указана дата отбора и название воинской части.

Где хранятся ДНК-материалы

Собранные образцы поступают в уполномоченное структурное подразделение Минобороны — Центр учета геномной информации (для справок действует горячая линия: +38 (066) 037 04 73). Фактически здесь формируется масштабный резерв идентификационного материала.

Если военнослужащий пропадает без вести, его профиль немедленно передают в Министерство внутренних дел. Далее данные вносят в Единый реестр геномной информации человека.

Также Новини.LIVE сообщают, что военные и их совершеннолетние родственники могут получить разовую финансовую поддержку от местной общины на закупку экипировки или техники. В 2026 году размер помощи варьируется от 20 000 до 50 000 грн, ведь сумма определяется боевым опытом бойца и фактом предыдущих выплат.

Из-за отсутствия связи и доступа к банкам на фронте военные могут передать право распоряжаться деньгами родным с помощью финансовой доверенности. Этот документ предоставляет близким официальное право осуществлять банковские операции и распоряжаться счетами от имени бойца.