Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Очільник ВЛК ДПСУ переводив військових у тил — його судитимуть

Очільник ВЛК ДПСУ переводив військових у тил — його судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 03:32
Посовець ВЛК торгував посадами в тилу — постане перед судом
Затримання посадовця ВЛК. Фото: ДБР

У Києві голова ВЛК одного із закладів медичного забезпечення ДПСУ за хабарі переводив військових із передової на тилові посади. За вчинене він відповість перед судом.

Про це 6 лютого повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, полковник медичної служби за дві тисячі доларів забезпечував військовослужбовців статус обмежено придатних, надавав їм відпустки нібито за станом здоров'я і направлення на лікування, хоча жодних медичних показань для цього не було. Деякі бійці отримали висновки ВЛК, хоча навіть не проходили медичну комісію.

Посадовця викрили тогоріч у травні. Він спіймався на гарячому: коли вкотре отримував хабар.

Під час обшуків у службових приміщеннях затриманого вилучили фіктивну документацію.

Яке обвинувачення розглядатиме суд

Наразі відомо, що фігурант тричі отримував хабарі та складав неправдиві офіційні документи. Обвинувальний акт скерували до суду. Інших причетних до порушення встановлюють — триває розслідування.

Нагадаємо, на Хмельниччині працівник ТЦК під час оповіщення не ввімкнув нагрудну камеру. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що військовий публікував у забороненій соцмережі точні координати розташування особового складу та артилерії. Чоловіка взяли під варту. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

Київ суд мобілізація військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації