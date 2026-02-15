Посовець ВЛК торгував посадами в тилу — постане перед судом

Затримання посадовця ВЛК. Фото: ДБР

У Києві голова ВЛК одного із закладів медичного забезпечення ДПСУ за хабарі переводив військових із передової на тилові посади. За вчинене він відповість перед судом.

Про це 6 лютого повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, полковник медичної служби за дві тисячі доларів забезпечував військовослужбовців статус обмежено придатних, надавав їм відпустки нібито за станом здоров'я і направлення на лікування, хоча жодних медичних показань для цього не було. Деякі бійці отримали висновки ВЛК, хоча навіть не проходили медичну комісію.

Посадовця викрили тогоріч у травні. Він спіймався на гарячому: коли вкотре отримував хабар.

Під час обшуків у службових приміщеннях затриманого вилучили фіктивну документацію.

Яке обвинувачення розглядатиме суд

Наразі відомо, що фігурант тричі отримував хабарі та складав неправдиві офіційні документи. Обвинувальний акт скерували до суду. Інших причетних до порушення встановлюють — триває розслідування.

