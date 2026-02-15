Видео
Україна
Видео

Главная Мобилизация Глава ВВК ГПСУ переводил военных в тыл — его будут судить

Глава ВВК ГПСУ переводил военных в тыл — его будут судить

Дата публикации 15 февраля 2026 03:32
Посовец ВЛК торговал должностями в тылу — предстанет перед судом
Задержание чиновника ВВК. Фото: ГБР

В Киеве председатель ВВК одного из учреждений медицинского обеспечения ГПСУ за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности. За содеянное он ответит перед судом.

Об этом 6 февраля сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, полковник медицинской службы за две тысячи долларов обеспечивал военнослужащим статусом ограниченно пригодных, предоставлял им отпуска якобы по состоянию здоровья и направление на лечение, хотя никаких медицинских показаний для этого не было. Некоторые бойцы получили выводы ВВК, хотя даже не проходили медицинскую комиссию.

Чиновника разоблачили в прошлом году в мае. Он попался на горячем: когда в очередной раз получал взятку.

Во время обысков в служебных помещениях задержанного изъяли фиктивную документацию.

Какое обвинение будет рассматривать суд

Известно, что фигурант трижды получал взятки и составлял ложные официальные документы. Обвинительный акт направили в суд. Других причастных к нарушению устанавливают — продолжается расследование.

Напомним, в Хмельницкой области работник ТЦК во время оповещения не включил нагрудную камеру. Его оштрафовали.

Также мы сообщали, что военный публиковал в запрещенной соцсети точные координаты расположения личного состава и артиллерии. Мужчину взяли под стражу. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Киев суд мобилизация военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
