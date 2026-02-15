Посовец ВЛК торговал должностями в тылу — предстанет перед судом

Задержание чиновника ВВК. Фото: ГБР

В Киеве председатель ВВК одного из учреждений медицинского обеспечения ГПСУ за взятки переводил военных с передовой на тыловые должности. За содеянное он ответит перед судом.

Об этом 6 февраля сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, полковник медицинской службы за две тысячи долларов обеспечивал военнослужащим статусом ограниченно пригодных, предоставлял им отпуска якобы по состоянию здоровья и направление на лечение, хотя никаких медицинских показаний для этого не было. Некоторые бойцы получили выводы ВВК, хотя даже не проходили медицинскую комиссию.

Чиновника разоблачили в прошлом году в мае. Он попался на горячем: когда в очередной раз получал взятку.

Во время обысков в служебных помещениях задержанного изъяли фиктивную документацию.

Какое обвинение будет рассматривать суд

Известно, что фигурант трижды получал взятки и составлял ложные официальные документы. Обвинительный акт направили в суд. Других причастных к нарушению устанавливают — продолжается расследование.

