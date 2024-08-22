Відстрочка для педагогів - чи усі педагоги отримують відстрочку - працівники Центру професійного розвитку

Співробітники Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Фото: Золотоніський центр професійного розвитку педагогічних працівників

Частина працівників освітньої сфери в Україні має право на відстрочку від мобілізації в умовах дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Юристи пояснили, чи стосується норма про відстрочку консультантів Центру професійного розвитку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Це, зокрема, працівники системи освіти — учителі, педагоги, керівники шкільних гуртків, очільники освітніх закладів тощо.

Чи стосується відстрочка працівників Центру професійного розвитку

До юристів звернулася громадянка з питанням, чи може бути мобілізованою така категорія працівників освітньої сфери, як консультанти Центру професійного розвитку педагогічних працівників — бо вони займають педагогічні посади.

"Право на відстрочку мають педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) та закладах загальної середньої освіти", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.