Відстрочка для педагогів - чи усі педагоги отримують відстрочку - працівники Центру професійного розвитку

Одна категорія педагогів може бути мобілізована — чи надають їм відстрочку
Частина працівників освітньої сфери в Україні має право на відстрочку від мобілізації в умовах дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Юристи пояснили, чи стосується норма про відстрочку консультантів Центру професійного розвитку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для педагогів
Під час дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації.
Це, зокрема, працівники системи освіти — учителі, педагоги, керівники шкільних гуртків, очільники освітніх закладів тощо.
Чи стосується відстрочка працівників Центру професійного розвитку
До юристів звернулася громадянка з питанням, чи може бути мобілізованою така категорія працівників освітньої сфери, як консультанти Центру професійного розвитку педагогічних працівників — бо вони займають педагогічні посади.
"Право на відстрочку мають педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) та закладах загальної середньої освіти", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.
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