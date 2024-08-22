Отсрочка для педагогов - все ли педагоги получают отсрочку - работники Центра профессионального развития

Сотрудники Центра профессионального развития педагогических работников. Фото: Золотоношский центр профессионального развития педагогических работников

Часть работников образовательной сферы в Украине имеет право на отсрочку от мобилизации в условиях действия военного положения и общей мобилизации. Юристы объяснили, касается ли норма об отсрочке консультантов Центра профессионального развития.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время действия военного положения и проведения общей мобилизации часть военнообязанных граждан имеет право отсрочку от мобилизации.

Это, в частности, работники системы образования — учителя, педагоги , руководители школьных кружков, руководители образовательных учреждений и т.д.

Относится ли отсрочка работников Центра профессионального развития

К юристам обратилась гражданка с вопросом, может ли быть мобилизована такая категория работников образовательной сферы, как консультанты Центра профессионального развития педагогических работников — они занимают педагогические должности.

"Право на отсрочку имеют педагогические работники заведений профессионального высшего образования, заведений профессионального (профессионально-технического) и заведений общего среднего образования", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.