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Одноразова допомога мобілізованим у Києві — як отримати 30 тис гривень від влади

8 лютого 2024 17:50
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Виплати мобілізованим у Києві — як та хто може отримати 30 тис. гривень
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Влада Києва буде виплачувати одноразову грошову допомогу мобілізованим. Мова йде про 30 тисяч гривень, які можуть отримати ті громадяни, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року. Одноразова виплата спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Як мобілізованим отримати 30 тис гривень

Одноразова матеріальна допомога мобілізованим нараховуватиметься в безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично – без участі мобілізованого. Утримувачі ж муніципальної картки "Картка киянина" отримають одноразову виплату на свій картковий рахунок. 

Щоб отримати виплату, мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи: 

  • копії ідентифікаційного коду, 
  • копії паспорта громадянина України (1, 2 сторінка останнього місця реєстрації) чи ID-картки, 
  • довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

У повідомленні також сказано, що влада Києва розширила перелік отримувачів одноразової грошової допомоги, додавши осіб, які підписали контракт. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

"Нагадаємо, виплати передбачені для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебувають на військовому обліку в районних ТЦК та СП", — повідомляють у КМДА.

Там також підкреслили, що тим, хто мобілізувався до початку лютого, ймовірно необхідно буде надати до свого ТЦК додаткові документи. Отримати консультацію можна за номерами: 044-290-44-37; 044-290-42-01.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що захисники та захисниці з одного регіону України можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу на відновлення та реабілітацію. Йдеться про виплати у розмірі у 10 тис гривень. 

Ми також писали про те, що у березні 2024 року деякі українські військовослужбовці можуть очікувати на збільшення пенсійних виплат. Це може відбутися завдяки планованій індексації пенсій та росту прожиткового мінімуму.

Київ
виплати
фінансова допомога
КМДА
гроші
військові
мобілізація

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