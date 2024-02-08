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Одноразовая помощь мобилизованным в Киеве — как получить 30 тыс гривен от власти

8 февраля 2024 17:50
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Выплаты мобилизованным в Киеве — как и кто может получить 30 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Власти Киева будут выплачивать единовременную денежную помощь мобилизованным. Речь идет о 30 тысячах гривен, которые могут получить те граждане, которые мобилизовались после 1 декабря 2023 года. Единовременная выплата направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Единоразовая материальная помощь мобилизованным будет начисляться в безналичной форме на социальный (зарплатный) счет автоматически — без участия мобилизованного. Держатели же муниципальной карты "Карточка киевлянина" получат единовременную выплату на свой карточный счет.

Чтобы получить выплату, мобилизованный должен предоставить ТЦК и СП следующие документы:

  • копии идентификационного кода,
  • копии паспорта гражданина Украины (1, 2 страница последнего места регистрации) или ID-карты,
  • справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

В сообщении также сказано, что власти Киева расширили перечень получателей единовременной денежной помощи, добавив подписавших контракт. Первые выплаты должны состояться до конца февраля.

"Напомним, выплаты предусмотрены для граждан Украины, которые призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по контракту рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и состоят на военном учете в районных ТЦК и СП", — сообщают в КГГА.

Там также подчеркнули, что мобилизовавшимся до начала февраля, вероятно, необходимо будет предоставить в свой ТЦК дополнительные документы. Получить консультацию можно по номерам: 044-290-44-37; 044-290-42-01.

Что еще нужно знать

Напомним, что защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тыс гривен.

Мы также писали о том, что в марте 2024 года некоторые украинские военнослужащие могут ожидать увеличения пенсионных выплат. Это может произойти за счет планируемой индексации пенсий и роста прожиточного минимума.

Киев
выплаты
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КГГА
деньги
военные
мобилизация

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