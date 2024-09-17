Як отримати офіцерське звання після військової кафедри - детальна інструкція

Навчання студентів на військовій кафедрі. Фото: dpu.edu.ua

Після завершення військової кафедри при вищих навчальних закладах випускники мають право на отримання військового звання офіцера запасу. Для цього вони повинні відповідати низці умов — зокрема, пройти повний курс підготовки та скласти відповідні іспити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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У деяких вищих навчальних закладах студенти мають право на навчання на військовій кафедрі.

Військова кафедра фактично є замінником базової військової підготовки чи строкової служби, готуючи кадри для офіцерського складу.

Умови для отримання звання офіцера запасу

Після завершення військової кафедри випускники мають право на отримання військового звання.

Це можуть бути навіть офіцерські звання, але для цього потрібне дотримання низки умов:

освітній ступінь не нижче бакалавра;

проходження повного курсу військової підготовки (за програмою підготовки офіцерів запасу);

складання відповідних іспитів;

атестування до офіцерського складу.

Якщо випускник військової кафедри відповідає усім цим вимогам, йому присвоюється первинне військове звання офіцера запасу.