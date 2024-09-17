Как получить офицерское звание после военной кафедры - подробная инструкция

Обучение студентов на военной кафедре. Фото: dpu.edu.ua

После завершения военной кафедры при вузах выпускники имеют право на получение военного звания офицера запаса. Для этого они должны соответствовать ряду условий, в частности, пройти полный курс подготовки и сдать соответствующие экзамены.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В некоторых вузах студенты имеют право на обучение на военной кафедре.

Военная кафедра фактически заменяет базовую военную подготовку или срочную службу, готовя кадры для офицерского состава.

Условия получения звания офицера запаса

После завершения военной кафедры выпускники имеют право на получение воинского звания.

Это могут быть даже офицерские звания, но для этого необходимо соблюдение ряда условий:

образовательная степень не ниже бакалавра;

прохождение полного курса военной подготовки (по программе подготовки офицеров запаса);

сдача соответствующих экзаменов;

аттестование в офицерский состав.

Если выпускник военной кафедры отвечает всем этим требованиям, ему присваивается первичное звание офицера запаса.