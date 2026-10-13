Як оформити бронювання, якщо не оновлював дані в Резерв+

Застосунок Резерв+ і робота на критичному підприємстві. Фото: колаж Новини.LIVE

Процедура бронювання працівників можлива навіть для тих, хто раніше не оновлював дані онлайн та ніколи не завантажував на смартфон застосунок Резерв+. Юристи радять не поспішати йти до ТЦК, а спершу з'ясувати статус підприємства, актуалізувати інформацію через "Резерв+" і простежити за поданням списків через урядовий портал "Дія".

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Що має зробити роботодавець для бронювання працівника без Резерв+

За словами адвоката Юрія Айвазяна, процедуру слід розпочинати з комунікації із компанією-роботодавцем. Військовозобов'язаному необхідно з'ясувати, чи має установа чинне право на бронювання своїх фахівців, чи відповідає вона всім державним критеріям та чи є вільні місця у затвердженій квоті для конкретного працівника.

Керівництво компанії зобов'язане перевірити наявність інформації про трудові відносини у відповідних державних базах. Якщо людина щойно влаштовується на роботу, спершу відбувається офіційне оформлення, після чого кадровий відділ передає актуальні відомості до Пенсійного фонду України.

Електронний облік та виправлення помилок у базах

Ігнорування мобільного застосунку "Резерв+" у минулому зовсім не означає, що держава не має інформації про громадянина. Дані могли бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів набагато раніше.

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Треба авторизуватися в системі за допомогою сервісу BankID, вказати поточну адресу проживання, актуальні контакти та переглянути свій електронний військово-обліковий документ. Якщо ж інформація відсутня або містить неточності, не потрібно відразу робити висновок, що особа ніколи не перебувала на військовому обліку.

У таких ситуаціях варто скористатися функцією онлайн-виправлення даних. Водночас для чоловіків віком від 18 до 59 років, які мають ID-картку або біометричний паспорт і дійсно стають на облік вперше у житті, у застосунку передбачена спеціальна послуга "Стати на облік". Але цю опцію не слід плутати зі стандартною процедурою оновлення контактної інформації.

Бронювання і "Дія" — що треба врахувати

Коли всі персональні дані актуалізовані, а трудові відносини підтверджені, роботодавець формує списки на бронювання та направляє їх через портал "Дія".

Після успішного проходження процедури працівник має самостійно перевірити результат. У такому випадку оформлена відстрочка обов'язково повинна відображатися в його електронному військово-обліковому документі.

Також Новини.LIVE пояснювали, що якщо в "Резерв+" не з'явилося сповіщення про автоматичне подовження відстрочки, це ще не свідчить про її втрату. Система продовжує статус самостійно лише за умови, що бачить підтвердження в державних реєстрах. Коли ж відомості губляться, містять помилки або просто застаріли, електронний механізм дає збій.

Також для оборонної галузі з березня 2026 року діє спеціальна процедура тимчасової броні строком до 45 днів. Вона створена для фахівців із неврегульованим військовим обліком, які влаштовуються на збройні підприємства чи до компаній, що закривають ключові потреби Сил оборони. Подати заявку на таку паузу сам працівник не може, бо процес оформлення через портал "Дія" повністю бере на себе роботодавець.